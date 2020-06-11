Ветеран АПЗ Михаил Беспалов воевал в разное время в составе четырех фронтов

Ветеран Арзамасского приборостроительного завода Михаил Беспалов - человек с уникальной военной биографией. Он воевал в разное время в составе четырех фронтов: Южного, Калининского, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного. Четыре раза был ранен. Каждый раз после лечения возвращался в строй. Подробности - в нашем материале.

Старшина-артиллерист

Родился Михаил Васильевич 3 марта 1921 года в многодетной крестьянской семье (три брата и пять сестер) в селе Дордаково Казаковского сельского совета. Здесь он учился, работал в колхозе, который тогда назывался «Имени 3-го краевого Съезда Советов». Перед самой войной женился на местной девушке Раисе Васильевне. Недолго продлился их медовый месяц. Через две недели Михаил был призван в армию.

Военную специальность получил в полковой школе сержантского состава в Измаиле. Выпустился артиллеристом с воинским званием «старшина». Служить начал в воинской части, расквартированной на реке Прут, на границе с Румынией, в 162-м артиллерийском полку командиром пушки-гаубицы. Это было грозное и мощное орудие: калибр ствола 152 мм, прицельная дальность стрельбы 20 км, вес снаряда 75 кг, боевой расчет по штатному расписанию девять человек.

Утром 22 июня 1941 года воинская часть, где служил старшина Беспалов, подверглась внезапному нападению немецких и румынских войск. Полк вступил в бой под жесточайшим минометным и артиллерийским обстрелом. Содрогалась земля после бомбовых ударов штурмовиков-бомбардировщиков «Юнкерс 88». В 12 часов дня, когда артобстрелы и бомбардировки немного ослабли, поступил приказ: отходить к Одессе.

Отступление проходило организованно и с небольшими потерями, благодаря оставшимся целым пушкам, объединенным в два дивизиона. Пока один дивизион крушил своей мощью наступающую живую силу и технику противника, второй дивизион отходил на другие позиции. Потом они менялись, прикрывая друг друга.

Первая награда и первое ранение

Одесса, Южный фронт. 73 дня (с 5 августа по 16 октября 1941 года) Отдельная Приморская армия днем и ночью сдерживала пятикратное превосходство наступающих немецких и румынских войск. В этих боях старшина Беспалов получил первое ранение, а за уничтожение танков противника - первую боевую награду -орден Красного Знамени.

После лечения Михаил Васильевич попадает в другую воинскую часть - в 157-ю стрелковую дивизию, в отдельную пулеметную роту. Становится пулеметчиком и осваивает другую технику - станковый пулемет системы Шпагина и Дегтярева. Знаменитый ДШК - тоже довольно грозное оружие: пулеметный расчет - четыре человека, калибр ствола 12,7 мм.

Весной 1942 года 157-я стрелковая дивизия стала гвардейской. Около года Беспалов участвует в различных операциях этой дивизии. В одном из боев он был ранен второй раз.

После лечения и выздоровления снова попадает в другую воинскую часть - 122-ю стрелковую дивизию 3-го Белорусского фронта. Здесь ему опять приходится менять военную специальность. Так старшина Беспалов становится снова артиллеристом, командиром пушки с калибром ствола 45 мм, знаменитой «сорокапятки» - истребительницы танков.

Ржев наш!

Январь 1943 года был холодным, суровым и многоснежным. Командованию 3-го Белорусского фронта было поручено ликвидировать сильно укрепленный немецкий опорный пункт, так называемый Ржевско-Вяземский плацдарм. До этого момента наши войска в течение года, неся большие потери, безуспешно пытались овладеть им, выбить оттуда немцев. Мешала выполнению этой задачи болотистая лесистая местность на большой территории. Некоторые болота не замерзали даже в холодную зиму. У поэта Твардовского есть стихотворение «Я убит подо Ржевом», в котором с потрясающей откровенностью говорится об этих событиях.

У села Красное, сгоревшего и полностью разрушенного фашистами, занял огневую позицию орудийный расчет старшины Беспалова. Бой был упорный, жестокий. Отбивая контратаки немцев, орудие било по врагу прямой наводкой. Здесь Михаил был ранен и контужен. Уже в медсанбате узнал, что Ржев наконец-то наш. Это было третье ранение, самое тяжелое. Два месяца он не мог говорить. За этот бой Михаил Васильевич был награжден медалью «За отвагу».

После выздоровления ему в какой-то степени повезло. Старшина снова оказался в родной 157-й стрелковой дивизии. Опять он пулеметчик ДШК. В этом подразделении он будет воевать до конца войны.

На подступах к Харбину

После Ржева боевой путь старшины Беспалова такой: Брянск, Смоленск, Шауляй, Паневежис, Кёнигсберг. 10 апреля 1945 года Кёнигсберг был взят, и почти сразу командование 157-й гвардейской дивизии получает приказ: на Дальний Восток. Ставка Верховного Главнокомандования начинает подготовку к войне с Японией, перебрасывая на Дальний Восток часть сил, освободившихся на Западе. Так 157-я стрелковая дивизия вошла в состав 5-й Армии 1-го Дальневосточного фронта, которым командовал маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков.

9 августа 1945 года ударная группировка фронта нанесла удар на Харбинском направлении, прорвала полосу пограничных укреплений, продвинулась на 20 км и вышла к важному центру коммуникаций - городу Муданьцзян.

Это продвижение далось нашим наступающим частям очень тяжело. В августе в Приморье начинается сезон дождей. Реки и речушки переполняются и выходят из берегов. Колючая проволока, минные поля, болотистая местность, карабканье по лесистым горам, и все это под огнем противника. Тяжелая техника продвигалась с трудом, сдерживая темп наступления. А тут еще одна напасть - японские камикадзе-одиночки, которые буквально охотились за офицерским составом, уничтожали наши танки. Все это пришлось преодолевать и пулеметчикам старшины Беспалова.

На подступах к Харбину война для Михаила Васильевича закончилась. Он получил четвертое ранение – осколочное в челюсть. А тут и награда подоспела - медаль «За боевые заслуги».

Две Победы

Демобилизовался Михаил Беспалов 20 марта 1946 года. Наконец-то домой, в родное Дордаково, - к семье, к родным. Пришлось думать, как жить дальше.

Отдохнувшего, набравшегося сил, его избирают председателем в родном колхозе, который теперь называется «Пробуждение». Из техники, доставшейся ему в «наследство», - колесный трактор и… две лошади. 14 лет жизни он отдал этой работе.

Потом семья Беспаловых переезжает в Арзамас. Здесь в сентябре 1960 года Михаил устраивается на АПЗ в один из механических цехов мастером по культуре производства. Проработал на заводе 29 лет.

Дни Победы Михаил Васильевич Беспалов всегда отмечал два раза: 9 мая и 3 сентября (день победы над Японией). Не забывал и своих погибших братьев: Павла - летчика-бомбардировщика морской авиации, погибшего в 1941 году; и Сергея - старшего лейтенанта, командира роты разведчиков, погибшего в 1942 году.

Сам Михаил Васильевич ушел из жизни в 1996 году. 75-летие Победы братья Беспаловы встретили в одном полку - Бессмертном.