«Повесили в сумке в переходе»: Пять крохотных щенков подбросили в тоннель в центре Нижнего Новгорода

Выйдя на прогулку со своей собакой вечером 1 июня, житель Нижнего Новгорода Александр забежал в тоннель на площади Лядова. Там его внимание привлекла большая зеленая сумка, висевшая прямо на поручне. Из сумки торчала головка крохотного несмышленого щенка. Подойдя ближе, он обнаружил, что сумка шевелится.

- Я и представить не мог, что там целых пять щенков! – позднее рассказывал он сотрудникам нижегородского приюта «Котопес». – Я был поражен такой жестокостью людей – вот так бросить на произвол судьбы этих малышей!

Сейчас жизни малышей уже ничего не угрожает.Фото: СОЦСЕТИ

К счастью, Александр откликнулся на беду этих бедняжек. Было видно, что они уже давно ничего не ели и явно хотели пить. Поэтому мужчина забрал всех пятерых щенков домой.

- Весь вечер он обзванивал нижегородские приюты, надеясь, что хоть где-нибудь их примут, - рассказала «Комсомолке» владелец приюта «Котопес» Ольга Труненкова. – Но сейчас все сидят на самоизоляции, практически без средств к существованию. Поэтому им везде отказывали. У нас тоже полным-полно питомцев, однако мы все же согласились их принять. Он нам их привез прямо ночью.

Крохи с нетерпением ждут свои добрые ручки.Фото: СОЦСЕТИ

По мнению работников приюта, все они родились у хозяйской собаки. Но владельцы не захотели возиться с потомством и спустя месяц после рождения попросту выбросили их на верную смерть. К счастью, сейчас им уже ничего не угрожает. Пять пушистых комочков – три девочки и два мальчика - хорошо едят, бегают и прыгают в ожидании своих будущих хозяев. Чтобы забрать их, достаточно позвонить по телефону 89200200969.

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