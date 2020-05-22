«Как в другую страну попала»: Сотрудники АПЗ вспоминают о своих первых днях на предприятии
22 мая Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина отметил очередной день рождения. «А вы помните свой первый рабочий день на АПЗ?» Такой вопрос мы задали приборостроителям, которые именно в мае в разные годы впервые перешагнули заводскую проходную.
«Как в другую страну попала»
Рита Грачева, изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха №19 (22 мая – 20 лет на АПЗ):
– Первый рабочий день – такой же, как, наверное, и у всех: очень волнительный, ведь я ни о заводе, ни о работе, которая предстояла, почти ничего не знала.
Меня в тот день у проходной встретил заместитель начальника цеха Геннадий Иванович Грачев, и мы вместе пошли в цех. Иду и думаю: словно в другое государство попала – огромная территория, кругом люди. В цехе провели по участкам, показали рабочее место (я устроилась распредом). Начала сразу вникать в работу, спрашивать, что да как, а в обед стала знакомиться с коллективом.
Уже после декретного отпуска перевелась на производственный участок. Работа другая, думала, будет сложно. Но опять коллектив поддержал, каждый старался мне помочь. Отдельное спасибо – мастеру Ольге Блиновой и технологу Алле Богатовой, которые всё разъясняли.
В общем, 20 лет прошли, как один день. Всё потому, что коллектив в нашем цехе замечательный, а это очень важно в работе!
«Встретил лучшего друга»
Александр Рванцов, шлифовщик цеха №50 (22 мая – 35 лет трудового стажа на АПЗ):
– Встретил меня в проходной мастер цеха №53 Николай Григорьевич Дурандин. Проводил в цех, показал станок, на котором буду работать, выдал спецодежду – длинный черный халат, а потом подвёл меня к работнице и говорит: «Знакомься, твоя наставница – Оленева Валентина Петровна». Она была очень требовательной, учила и нас ответственному отношению к делу. За несколько дней я освоил станок (на шлифовщиков нигде не учили) и стал работать. Потом наш участок стал основой цеха №50.
Но самое для меня главное и памятное, что в первый рабочий день я познакомился со своим товарищем и коллегой Алексеем Никоноровым. Вот уже 35 лет мы (оба афганцы) работаем рука об руку. С ним, как говорится, не один пуд соли съели. И когда работы было столько, что станки нагревались, как в литейке, и в 90-е, когда на участке остались вдвоём и «тянули» всю гироскопию…
С первого дня работы я понял, что в коллективе главное – взаимовыручка и отзывчивость. На этом наш участок и сегодня держится.
Все решил красивый почерк
Надежда Морозова, начальник бюро пропусков (28 мая – 40 лет трудового стажа на АПЗ):
– Сначала в отделе кадров меня попросили написать текст. Зачем, думаю? Как потом оказалось, проверяли мой почерк. Затем направили в бюро пропусков. И снова – проверка чистописания. Дали перо, тушь и велели заполнить заводской пропуск – написать фамилию, имя, отчество. Надо признаться, что писала я аккуратно и красиво. Это, наверное, и помогло. Начальник бюро пропусков Сенина Евдокия Иосифовна посмотрела и говорит: «Мне нравится!». И повела меня к начальнику охраны Макарову Сергею Михайловичу. Тот опять стал оценивать мой почерк и сделал замечание, что строчную (маленькую) букву «д» я пишу не так – с лишней завитушкой на петельке. С того момента я на всю жизнь запомнила, как её надо писать по правилам каллиграфии.
Заполняли мы пропуска пером и тушью. Мне больше нравилось писать пером-«звездочкой» (еще было перо-«лягушка»), оно не так скрипело, писало мягче. Сейчас это уже исторический факт.
Кстати, моя первая должность на заводе – стрелок. Видимо, на тот момент дежурной вакансии в бюро пропусков не было…
Сегодня, спустя 40 лет с того первого рабочего дня, я осознаю, что мне всегда хотелось на работу! И в этом мое трудовое счастье.