Сухогруз «Альфа Атлант» спустили на воду в Нижегородской области. Фото: Завод «Красное Сормово»

В Нижегородской области спустили на воду сухогруз проекта RSD59 «Альфа Атлант» . Об этом сообщает пресс-служба завода «Красное Сормово».

«Альфа Атлант» - первый из девяти сухогрузов, построенных в рамках договора с Государственной транспортной лизинговой компании. Серию данных судов эксплуатирует судоходная компания ООО «Альфа».

Сухогруз «Альфа Атлант» спустили на воду в Нижегородской области. Фото: Завод «Красное Сормово»

- У данного судна новый заказчик, новый цвет корпуса, однако качество и надежность наших сухогрузов остается прежним, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин.

Выбор предприятия для постройки серии сухогрузов был обоснован тем, что завод «Красное Сормово» уже давно зарекомендовало себя, как верфь, специализирующаяся в производстве гражданских судов типа «река-море». В этом уверен директор департамента судостроения ООО «Альфа» Свинухов Валерий Алексеевич.

Сухогруз «Альфа Атлант» спустили на воду в Нижегородской области. Фото: Завод «Красное Сормово»

По традиции корабелов «крестная мать» нового сухогруза Юлия Латышева начальник департамента судостроения ООО «Альфа» разбила о борт теплохода бутылку шампанского.

- Спуск корабля на воду – это рождение ребенка, а родителей у этого судна много – это ГТЛК, завод «Красное Сормово» и компания «Альфа», – поделилась своими впечатлениями Юлия Латышева. – Я очень счастлива и благодарная за такую возможность – быть крестной мамой такого прекрасного судна!

Сухогруз «Альфа Атлант» спустили на воду в Нижегородской области. Фото: Завод «Красное Сормово»

В соответствии с условиями двустороннего договора, подрядчик обязуется сдать два судна до конца 2020 года, а оставшиеся семь уже в 2021 году.

Напомним, что договор между ПАО «Завод «Красное Сормово» и «Государственной транспортной лизинговой компанией» на строительство и поставку девяти сухогрузных судов проекта RSD59 был подписан в декабре 2019 года. Ранее завод построил три серии аналогичных судов для ПАО «ГТЛК».

В настоящее время «Красное Сормово» занимает лидирующую позицию по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий.

- Успехи наших кораблестроителей – залог стабильности для этой сферы промышленности региона. Важно, что крупнейшие предприятия загружены заказами до 2022 года, – поделился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

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