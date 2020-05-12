Еще пару месяцев назад мы и не думали об «удаленке», о выполнении профессиональных обязанностей дистанционно, находясь в десятках километров от привычного места деятельности. Работа в новой реальности, в цифровом формате сегодня - уже неоспоримый факт.

Что изменилось? Как осуществляется деятельность предприятий, которые продолжают свою работу и в непрерывном режиме оказывают услуги всем предприятиям промышленности и торговли, медицинским и аптечным организациям, производителям продукции, ограничивающей распространение COVID-19?

С этими вопросами мы обратились к директору Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области Денису Миронову. Пообщались дистанционно, через онлайн-приложение.

Цифрой - по вирусу: онлайн-сервисы дают возможность метрологам работать в новой реальности

Меры безопасности и санитарный режим - все прописано в корпоративном стандарте

- Денис Евгеньевич, цифровизация услуг ЦСМ - общая тенденция в системе или что-то уникальное?

- Цифровая трансформация является общей концепцией Росстандарта, которая направлена в том числе на развитие цифровых сервисов для стандартизации и метрологии. Одна из задач концепции - реагировать на поставленные руководством страны задачи оперативно и более вдумчиво. Сегодня мы видим, что в условиях режима самоизоляции данная стратегия оказалась крайне востребованной.

- Если мы говорим о цифровизации, значит, весь коллектив центра - на «удаленке»?

- Кто может работать дистанционно, а такие службы есть на каждом предприятии, ушли на «удаленку». Приезжают на рабочее место только те специалисты, которые оказывают метрологические и сертификационные услуги (включая испытания, поверку и калибровку средств измерений, аттестацию эталонов и методик измерений) в центре, с применением парка современного эталонного и лабораторного оборудования. Отмечу, что все работы сотрудники проводят с соблюдением мер предосторожности: в центре введен в действие корпоративный стандарт «Требования к обеспечению безопасной деятельности организации, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)». В нем - основные требования, которые предъявляются к санитарному режиму центра и личной гигиене работников. Обязательная дезинфекция рук и измерение температуры тела всем, кто заходит в центр, одноразовые халаты, медицинские маски и перчатки, дезсредства для протирки рабочих столов, минимальное количество сотрудников в отделах (они работают посменно, для исключения лишних контактов), соблюдение безопасной дистанции. Мы прилагаем все усилия, чтобы непрерывно предоставлять услуги предприятиям, которые производят продукцию, ограничивающую распространение коронавируса, но здоровье и безопасность сотрудников центра все равно на первом месте.

-Подобный стандарт введен только в вашем предприятии?

-Стандарт можно взять за основу для разработки аналогичных документов другим предприятиям и организациям. Документ размещен в общем доступе на нашем сайте www.nncsm.ru. Возможно, кто-то этой возможностью уже воспользовался и разработал стандарт «под себя». Уверен, что он востребован сегодня.

Онлайн-совещания, производственный контроль, документооборот - на любом устройстве, в любом месте

-Вернемся к «удаленке». Как это работает и работает ли эффективно?

- В прошлом году мы начали создавать цифровое рабочее пространство. Сейчас данный формат работы оказался основным, и теперь мы оперативно его внедряем.

- Цифровое рабочее пространство?

- Да, это мобильная рабочая среда с высокой степенью вовлеченности. Она обеспечивает совместную работу, необходимую сотрудникам центра для выполнения поступающих задач. Другими словами, виртуальная версия обычного рабочего пространства на мобильном устройстве, в любое время и в любом месте. Электронный документооборот, проведение онлайн-совещаний с руководителями подразделений, которые располагаются в разных районах Нижегородской области, оперативное решение вопросов, финансовый контроль - все это входит в понятие «цифровое рабочее пространство».

- А как же заказчики ваших услуг? С ними тоже в интернете общаетесь?

- Для заказчиков мы также формируем взаимодействие в цифровом формате. Но это не интернет-приложение - я говорю о сервисе «Личный кабинет», который разработан и внедрен на сайте центра.

- У многих компаний присутствует подобный сервис. Ваш имеет какие-то преимущества?

- И не одно, а целый ряд преимуществ. Зарегистрировавшись в личном кабинете, заказчик может отправить запрос на поверку или получение коммерческого предложения с ориентировочной стоимостью услуги. В личном кабинете автоматически формируется предварительный счет на оплату и полный пакет документов. Предусмотрена возможность быстро записаться на сдачу средств измерений, выбрать удобное для посещения ЦСМ время, сейчас это очень актуально. В личном кабинете в онлайн-режиме можно отслеживать готовность выполнения услуг по метрологии, испытаниям или сертификации. Система вовремя напомнит клиенту о том, что срок поверки парка СИ на предприятии подходит к концу. Для удобства и минимизации физических контактов мы позаботились о транспортировке средств измерений в ЦСМ - заключены договоры с транспортными компаниями, которые работают в сложившейся ситуации. Заказчик в личном кабинете и сам может выбрать ближайшее подразделение центра (их в регионе 10), куда ему удобно будет сдать приборы и оборудование.

- Можете оказать весь спектр услуг - по метрологии, к примеру?

- Если сами не сможем - все равно поможем. Заказчик может сдать все имеющиеся средства измерения, специалисты ЦСМ произведут поверку в соответствии с областью аккредитации. СИ, которые не входят в область аккредитации нашего центра, будут направлены в научно-исследовательские институты и ЦСМ системы Росстандарта, а после выполнения поверки возвращены в филиал Нижегородского ЦСМ.

- То есть вы можете забрать средства измерения у заказчика прямо с предприятия либо из удобного ему филиала ЦСМ, разобрать заказ, что называется «по косточкам», что сами можете - поверяете у себя, остальное оборудование отправляете в аккредитованную на данный вид услуг организацию. После прохождения поверки сами собираете заказ и везете его в тот филиал, откуда забрали. Правильно?

- Правильно. Заказчику остается только отслеживать статус готовности заказа в «личном кабинете» (www.nncsm.ru) и забрать средства измерения из ЦСМ либо заказать их доставку.

Кроме того, сейчас Росстандарт работает совместно с федеральным интернет-сервисом «КтоПоверит», которые создают единую базу организаций, оказывающих метрологические услуги. Владельцам средств измерений не нужно будет искать и сравнивать цены вручную: система покажет заказчику лучшие варианты, подходящие под его требования. Такая система «единого окна» вышла на плановую мощность еще в 2019 году и актуальна сегодня с учетом сохранения режима самоизоляции. Мне кажется, этот подход позволит бизнесу всей страны найти наилучшие предложения. Наша деятельность на данный момент интегрируется с этой системой.

Пошив масок и выпуск дезсредств: для ЦСМ это также актуально

- Теперь о коронавирусе. Какие предприятия сегодня, в период пандемии, нуждаются в услугах ЦСМ?

- Жизнь, несмотря на режим строгой самоизоляции, продолжается. На передовой сейчас, конечно же, медицина. Огромное спасибо медикам, которые работают сейчас круглые сутки, спасая сотни, тысячи жизней. Своевременное оказание медицинской помощи, правильно поставленный диагноз зависит не только от квалификации врача, но и от исправной работы медицинского оборудования. Тонометры, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы, ЭКГ – это далеко не весь перечень средств измерений медицинского назначения, которые поверяют метрологи Нижегородского ЦСМ. Заявки поступают как от муниципальных медицинских учреждений, так и от частных клиник. Пациент в любое время, даже в период пандемии, должен знать, что оборудование в поликлинике или больнице работает корректно.

- Многие нижегородские предприятия перепрофилируются и начинают выпуск спецодежды, масок и дезсредств для борьбы с вирусом. Список таких предприятий опубликовал региональный минпром, в нем - 44 организации. С ними работаете?

- Конечно. Когда предприятие разрабатывает новую линейку продукта в новой реальности - я говорю о дезсредствах, тканевых масках и т. д. - к нам часто обращаются за консультациями. Отдел стандартизации, сертификации и экспертизы ЦСМ оказывает помощь таким предприятиям в проведении испытаний и добровольной сертификации опытных образцов средства на соответствие документам производителя. К примеру, недавно проводили тестовые испытания антисептика, выпуск которого наладило одно из предприятий Дзержинска. На этом наше взаимодействие не заканчивается: мы сопровождаем заказ и оказываем методическую помощь предприятию для скорейшей государственной регистрации данного образца. Многие швейные фабрики сегодня начали выпуск тканевых масок, в процессе производства они используют большое количество средств измерений - те же самые линейки, поверку которых проводят метрологи ЦСМ.

- А предприятия, которые выпускают продукцию для ежедневного пользования - продукты питания, товары повседневного спроса?

- Они были, есть и будут нашими заказчиками. Лаборатории испытательного центра ЦСМ ежедневно проводят испытания данных видов продукции. Среди них – молоко, хлеб, мясо и многое другое. Чтобы минимизировать физические контакты, мы оптимизировали логистику приема и сдачи образцов продукции на испытания.

К средствам защиты - ГОСТы и ТУ

- К слову, о масках: существует ли ГОСТ на эти такие необходимые сегодня средства защиты?

- Росстандарт опубликовал обзор стандартов к маскам разных типов Один из основополагающих стандартов - ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний». Стандарт является первым нормативным документом, определяющим требования к медицинским маскам в нашей стране. ГОСТ был разработан с учетом международных требований и гармонизирован с европейским стандартом EN 14683:2014.

-Что определяет стандарт?

-Конструкцию, дизайн и требования к функциональным характеристикам и методы испытаний медицинских масок. С учетом массового спроса на другие типы масок в России также разрабатывается предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Маски лицевые марлевые». Документ проходит публичное обсуждение, а его утверждение запланировано на июнь 2020 года. Стандарт является экспериментальным документом по стандартизации, который может действовать до трех лет. Когда будут обобщены результаты его применения, будет принято решение о продлении ПНСТ в качестве национального стандарта либо его отмене или доработке.

Для того, чтобы обеспечить рост производства средств индивидуальной защиты и медицинских изделий Росстандарт активно информирует бизнес о доступной сегодня нормативно-технической документации. В том числе, технических условиях предприятий-изготовителей на продукцию, которая применяется для профилактики и борьбы с распространением вирусной инфекции. Большое спасибо производителям, которые делятся cколлегами разработанными ТУ.

-В стране создаются все условия для того, чтобы оперативно наладить производство масок своими силами, не дожидаясь помощи от кого-либо?

-Безусловно. И, как Вы уже говорили, Правительство Нижегородской области опубликовало список таких предприятий в открытом доступе, с телефонами специалистов. Закупить средства защиты мне как руководителю предприятия сегодня возможно точно также, как и любой другой организации.

Новое бюро приемки: вход - через штрих-код

-Несмотря на непростые времена, наверняка есть и планы у центра…

-Планы никто не отменял, просто некоторые из них получили отсрочку. Но не все. Например, в ближайшее время мы откроем модернизированное бюро приемки. Это будет совершенно новое эко-пространство, отвечающее всем требованиям «бережливого производства»: мы создаем новый формат общения с заказчиками, причем территориально распределенное – подключаем все 10 «точек доступа» (подразделений) центра. Увеличиваем количество окон для выдачи заказов, создаем комфортную зону ожидания, прорабатываем навигацию… Меняется все, начиная со штрих-кодирования продукции и заканчивая процессом выдачи средств измерений заказчику. Но сейчас, чтобы исключить скопление людей во время сдачи средств измерений, мы просим своих заказчиков записываться на прием в личном кабинете либо по телефону call – центра: 8-800-200-22-14.

- Штрих-кодирование? Можете подробнее рассказать принцип действия?

- На средство измерения, которое поступает в Бюро приемки, будет нанесен индивидуальный QR-код или штрих-код. Он сразу же в режиме онлайн вносится в систему тех служб, которые будут вести данный заказ. В нем полная информация о данном приборе в момент оказания услуги. Отсканировав штрих-код в системе, сотрудник, к примеру, сможет увидеть, когда поступил прибор, где, в каком подразделении он в тот или иной момент находится, какое время осуществлялась его транспортировка из филиала в ЦСМ, какой конкретно сотрудник осуществляет услугу и т. д. Я бы назвал этот процесс «жизненным циклом услуги», с помощью штрих-кодирования она будет видна как на ладони.

Автоматизированные рабочие места запускаем в тестовую эксплуатацию

- Серьезно вы за цифру взялись. И так во всем?

- Не во всем, но во многом. Ко Всемирному Дню метролога (20 мая) планируем запустить в тестовом режиме работу информационно-аналитической системы ЦСМ.

- Числа, суммы, отчеты?

- Смотрите глубже. Создаем автоматизированные рабочие места (АРМ) поверителя, испытателя, специалиста по сертификации… Как это будет работать? У каждого руководителя подразделения будет электронный рабочий стол. Руководитель испытательной лаборатории, например, может в режиме онлайн видеть загрузку сотрудников и оборудования, при необходимости перераспределить заказы в оперативном режиме. В системе видно, какое время сотрудник потратил на выполнение задачи, готовы ли протоколы испытаний и т. д. Автоматизированное рабочее место поверителя высвечивает список задач и сроки их исполнения, штрих-код СИ и место, где средство измерения в данный момент находится. В системе активно используется ЭЦП. Закончил поверитель работу, документ подписывается с помощью ЭЦП и автоматически «улетает» во ФГИС «Аршин». Заказчик может сразу увидеть: услуга оказана, с прибором все в порядке.

- А будет ли такое рабочее место у директора?

- Разумеется. Руководитель может видеть загрузку всех подразделений, движение СИ по отделам, финансовую составляющую центра, соблюдение трудового режима, движение каждого автомобиля центра. В мае мы запустим систему в тестовую эксплуатацию, в течение которой будут устраняться выявляемые проблемы, если таковые найдутся. Затем АРМ заработают в полную силу.

- Такую систему можно использовать и на других предприятиях?

- В этом еще одно достоинство системы: она универсальна, ее можно масштабировать на любое предприятие, где существует метрологическая служба. Неважно, птицефабрика это или завод по производству газовых счетчиков. После проведения тестовой эксплуатации это будет готовый продукт, который позволит предприятию или организации выйти на новый, цифровой уровень деятельности.

- Центр за короткое время сумел оперативно перестроиться на онлайн-взаимодействие с предприятиями и организациями-заказчиками ваших услуг.

- Работу над поставленной Росстандартом задачей по развитию цифровизации мы сейчас и ведем. Стараемся оперативно выполнять заказы, стремимся совершенствовать наши сервисы, внедряем в работу последние технологии, повышаем эффективность производственных процессов и упрощаем клиентам доступ к интересующим данным. Сегодня мы все понимаем, как важно быть мобильным и цифровым, поэтому будем двигаться дальше.