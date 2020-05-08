По зову предков: кто и зачем помогает селу Хирино

Шесть лет назад в российском многопрофильном холдинге «Социум» появилось новое направление - сельскохозяйственное. Бенефициар холдинга Игорь Ашурбейли взялся за восстановление села в память о своих предках, живших на нижегородской земле.

Хирино – село в Шатковском районе Нижегородской области с населением чуть более 200 человек. Лет восемь назад здесь ничего не было, кроме старых домов и разрушенного храма. Даже здание сельской школы – и то смотрело на мир пустыми окнами из зарослей бурьяна.

Все началось с восстановления храма в честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи. А затем отремонтировали дороги, открыли новые производства, создали рабочие места. В селе появилась газовая котельная, современные водонапорные башни, почта, которой тут не было много лет. Сегодня жителей села и гостей встречают в новеньком общественном центре, где есть не только бесплатные кружки для детей и взрослых, но даже краеведческий музей создан, а также библиотека и медицинский пункт. Жители окрестных сел, чиновники из Арзамаса, Нижнего Новгорода специально приезжают посмотреть на все эти чудеса. Село оживает благодаря частным инвестициям.

По зову предков: кто и зачем помогает селу ХириноФото: Предоставлено "Комсомолке"

Для ученого, промышленника и филантропа Игоря Ашурбейли эти вложения – веление души. Откуда такие чувства к этому селу? На небольшом сельском мемориале, посвященном памяти хиринцев, воевавших в Великую Отечественную, выбито множество фамилий Резанов. Это девичья фамилия матери Игоря Ашурбейли. Ее дед Григорий Резанов родился и вырос в Хирине, а перед революцией переехал на работу в Баку на завод братьев Нобелей.

Так из малого – из личного чувства, генетической памяти одного человека – родилось несколько крупных благотворительных, социальных и бизнес-проектов, изменивших жизнь множества людей в Нижегородской области.

Впрочем, все закономерно. Ведь слоган холдинга Игоря Ашурбейли «Социум» - большое в малом, малое в большом. Это значит, что все взаимосвязано и в жизни не бывает мелочей и случайностей.

Благодаря Игорю Ашурбейли у села Хирино даже есть собственный праздник. Да еще какой – не просто областного, а уже федерального масштаба. В апреле 2020 года фестиваль завоевал диплом одного из победителей IX Межрегиональной премии индустрии событий «Event-Прорыв».

Фестиваль «Голос традиций» - он же День села и престольный праздник храма в честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи – проводится уже шесть лет, собирая каждый год в сентябре по несколько тысяч гостей. Со всей Нижегородской области и соседних регионов съезжаются в Хирино мастера народных промыслов, фольклорные коллективы, фермеры. Лучшие получают от холдинга «Социум» гранты на развитие своего дела. А для села главный приз - известность. Ведь одна из целей всех преобразований - доказать, что и на селе жизнь может быть насыщенной, яркой, комфортной.

- Хотим показать всей стране, что русское село может быть красивым, что в нем может быть медпункт, библиотека, школа, детсад, дороги, газ, сельское хозяйство, работа и все остальное, что нужно для нормальной жизни. Это простая задача, которая не требует какой-то большой экономической теории. Все, что надо, – реальными делами доказать, что это возможно. Главное, что нашу инициативу подхватили живущие здесь люди, и процесс благоустройства сейчас идет фактически без моего участия. Всё это сделано руками хиринцев. Вот это и приятно! – говорит Игорь Ашурбейли.

Сфера его интересов сегодня распространяется далеко за пределы Нижегородской области. Он уже более 30 лет ведет собственное дело, спонсирует благотворительные, социальные, научные, просветительские проекты в разных городах России и мира. В его холдинге сейчас более 30 компаний, которые представляют различные направления деятельности, в том числе производство, управление недвижимостью, телекоммуникации, энергосбыт и так далее.

В холдинг «Социум» входит, к примеру, Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина – крупнейшее предприятие в городе, которое не просто дает Арзамасу тысячи рабочих мест, но еще вкладывает значительные средства в развитие его инфраструктуры, восстановление его храмов, в поддержку его спортсменов, учреждений образования и культуры.

По зову предков: кто и зачем помогает селу ХириноФото: Предоставлено "Комсомолке"

В «Социум» входят и другие компании, расположенные в Нижегородской области: Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро, крупнейшее и лучшее охранное предприятие Арзамаса - ЧОП «Социум-Крепость Поволжье», пансионат «Морозовский», что принимает гостей на берегу Морозовского озера в Арзамасском районе, и, наконец, компании «Социум-Поселения» и «Социум-Агро», занимающиеся восстановлением села Хирино и сельскохозяйственной деятельностью.

Есть у холдинга компании и в других регионах страны. АО «НИИ «Элпа» из Зеленограда – ведущий разработчик и производитель пьезотехнической продукции. ООО «НПЦ завода «Красное знамя» в Рязани, производящее в том числе электрокотлы «РЭКО» и другую отопительную технику, включено во всероссийский рейтинг «Звезда качества-2019» и признано одной из самых надежных компаний РФ. В Калужской области расположен еще один завод холдинга - АО «Малоярославецкий приборный завод», известный своей легендарной медицинской техникой: приборами «Тонус», УЗТ и «Электросон».

Управляющая компания холдинга расположена в Москве, как и еще несколько компаний: АО «КБ-1» - разработчик сложных систем вооружения; представляющее услуги на рынке недвижимости ООО «Социум-Сокол»; телекоммуникационная компания ООО «Социум-Телеком»; оказывающие услуги энергоснабжения «Социум-Энерго» и «Социум-Энергосистемы»; «Социум-Банк» и ЧОП «Социум-Крепость».

И все-таки родина прадедов по материнской линии занимает в деятельности бенефициара холдинга особое место. Недаром Игорь Ашурбейли, обладатель ордена Почета и лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, среди всех своих наград, в числе которых и несколько орденов Русской Православной Церкви, одной из самых ценных считает звание Почетного гражданина города Арзамаса, присужденное ему в 2017 году.