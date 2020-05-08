2020-05-08T12:01:54+03:00
Общество

«Двадцать шагов, пройденных до знамени, забыть невозможно»: житель Арзамаса рассказал, как повстречался с легендарным комбатом Победы

Памятную фотографию он хранит как самую дорогую реликвию
Елена КАРАЛ
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«Двадцать шагов, пройденных до знамени, забыть невозможно»: житель Арзамаса рассказал, как повстречался с легендарным комбатом Победы. Фото предоставлено "Комсомолке"«Двадцать шагов, пройденных до знамени, забыть невозможно»: житель Арзамаса рассказал, как повстречался с легендарным комбатом Победы. Фото предоставлено "Комсомолке"
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Накануне 9 мая воспоминания о Победе в Великой Отечественной войне оживают с особой силой. Грандиозная битва, благодаря которой миллионы советских людей отстояли свое право на жизнь, завершилась разгромом фашистов, несущих смерть и разрушение. Символом этого события стало Знамя Победы, фото с которым житель города Арзамаса Александр Сизов считает одним их наиболее ярких воспоминаний своей юности.

В преддверии праздника он рассказал «Комсомолке» о том, как встретил 30-летний юбилей Победы в 1975 году. Будучи молодым комсомольцем, он принял участие во Всесоюзной молодежной акции, финалом которой стала поездка в Москву и фотографирование у легендарного знамени Победы, установленного над поверженным Рейхстагом в 1945 году.

- Для поездки в Москву отбирались ребята, уже сумевшие совершить нечто значительное, несмотря на свой молодой возраст. Многие из них были из глубинки. Я в то время работал конструктором на заводе «Легмаш», а до этого трудился на ударных комсомольских стройках, Нижнетагильском заводе пластмасс и Новгородском химкомбинате. Лучшие из лучших комсомольцы областей и республик нашей необъятной страны отстаивали честь быть сфотографированными у легендарного знамени Победы, которое три десятилетия назад установили в Берлине герои Советского Союза Михаил Егоров и Мелитон Кантария, - вспоминает Александр Сизов.

Он также отметил, что прием, оказанный юным комсомольцам в столице, был организован на самом высоком уровне. Ребята жили в гостинице «Россия», побывали на экскурсиях по Москве, в театре, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Фотографирование у знамени состоялось в центральном музее Вооруженных сил СССР. Александр Александрович говорит, что обстановка тогда была особенно строгой и торжественной.

На фото: бригадир штукатуров из Дзержинска Надя Поршуткина, Герой Советского Союза С.А. Неустроев и конструктор из Арзамаса Александр Сизов

На фото: бригадир штукатуров из Дзержинска Надя Поршуткина, Герой Советского Союза С.А. Неустроев и конструктор из Арзамаса Александр Сизов

- Мы очень волновались. Когда диктор четко и ясно произнес: «Право встать на почетную вахту святыни советского народа - Знамени Победы – предоставляется Сизову Александру Александровичу», я почувствовал гордость за нашу родину, наш народ, выстоявший в великой битве. Двадцать шагов, пройденных до Знамени Победы, забыть невозможно. Стоя рядом, мы чувствовали свою сопричастность великому подвигу, - поделился впечатлениями Александр Сизов.

Восторгу ребят не было предела еще и потому, что вместе с ними возле знамени сфотографировался Герой Советского Союза Степан Неустроев, которого называют комбатом Победы. Под его командованием бойцы батальона штурмовали главный вход в Рейхстаг, а разведчики водрузили Знамя на крышу здания.

Перед отъездом домой ребятам вручили именные папки с грамотами центрального комитета ВЛКСМ и памятной фотографией. Ее Александр Сизов хранит как самую дорогую реликвию, с гордостью и волнением вспоминая, как отметил 30-летний юбилей Великой Победы в 1975 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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