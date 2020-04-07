Министерство образования: «Работа электронных платформ для дистанционного обучения в Нижегородской области стабилизировалась»

Ситуация с работой электронных платформ для дистанционного обучения в Нижегородской области стабилизировалась. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Напомним, дистанционное обучение в нижегородских школах началось 6 апреля. Поначалу в работе электронных платформ наблюдались сложности. Однако сегодня работа постепенно входит в нормальное русло.

- Сейчас отмечаются сложности только в работе порталов Дневник. Ру и Учи. ру, - отметили в региональном министерстве. – Это связано с большим количеством пользователей. Портал Дневник.ру является справочно-коммуникационным ресурсом между обучающимся и педагогом. Однако школьные педагоги нашли альтернативные системы коммуникации с учениками и их родителями: мессенджеры, социальные сети, приложения интернет-телефонии.

Кстати, по данным министерства образования, сейчас свыше 18 тысяч учителей проводят дистанционное обучение более 320 тысяч. Причем почти 6,5 тысяч педагогов проводят занятия из дома в условиях самоизоляции.

КОНКРЕТНО

Какие платформы выбрали нижегородские школы?

• РЭШ (102 864 ученика и 10 256 учителей)

• ЯКласс (69 718 учеников и 5 501 учитель)

• Фоксфорд (51 867 учеников и 5 051 учителей)

• МЭО (39 805 учеников и 2 952 учителей)

• платформа новой школы «Сбербанк» (36 162 ученика и 4 016 учителей)

• Яндекс.Учебник (34 755 ученика и 2 492 учителя)