2020-04-07T19:12:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Министерство образования: «Работа электронных платформ для дистанционного обучения в Нижегородской области стабилизировалась»

Сейчас сложности отмечаются только в работе Дневник.ру и Учи. ру
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Министерство образования: «Работа электронных платформ для дистанционного обучения в Нижегородской области стабилизировалась»Министерство образования: «Работа электронных платформ для дистанционного обучения в Нижегородской области стабилизировалась»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ситуация с работой электронных платформ для дистанционного обучения в Нижегородской области стабилизировалась. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Напомним, дистанционное обучение в нижегородских школах началось 6 апреля. Поначалу в работе электронных платформ наблюдались сложности. Однако сегодня работа постепенно входит в нормальное русло.

- Сейчас отмечаются сложности только в работе порталов Дневник. Ру и Учи. ру, - отметили в региональном министерстве. – Это связано с большим количеством пользователей. Портал Дневник.ру является справочно-коммуникационным ресурсом между обучающимся и педагогом. Однако школьные педагоги нашли альтернативные системы коммуникации с учениками и их родителями: мессенджеры, социальные сети, приложения интернет-телефонии.

Кстати, по данным министерства образования, сейчас свыше 18 тысяч учителей проводят дистанционное обучение более 320 тысяч. Причем почти 6,5 тысяч педагогов проводят занятия из дома в условиях самоизоляции.

КОНКРЕТНО

Какие платформы выбрали нижегородские школы?

• РЭШ (102 864 ученика и 10 256 учителей)

• ЯКласс (69 718 учеников и 5 501 учитель)

Фоксфорд (51 867 учеников и 5 051 учителей)

• МЭО (39 805 учеников и 2 952 учителей)

• платформа новой школы «Сбербанк» (36 162 ученика и 4 016 учителей)

Яндекс.Учебник (34 755 ученика и 2 492 учителя)

ИСТОЧНИК KP.RU

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