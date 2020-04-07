Подпольный ЦБ: В Нижнем Новгороде фальшивомонетчики напечатали 1 миллиард рублей

Нижний Новгород теперь вправе претендовать на звание денежной столицы России – как-никак благодаря обосновавшейся здесь преступной группировке город обзавелся собственным монетным двором. В то время как все мировые валюты переживают тяжелые времена, здешние умельцы отпечатали целый миллиард рублей. При этом использовались самые передовые технологии.

- В преступную группировку входило несколько десятков человек, ни один из которых не знал друг друга лично, - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД России. – Все фальшивые деньги распространялись с помощью интернет-ресурса Hydra и его «зеркала». Обе эти площадки регулярно блокировались Роскомнадзором.

Первыми на след преступников вышли правоохранительные органы Татарстана – именно там в прошлом году были обнаружены первые фальшивые купюры. Вслед за этим такие банкноты стали замечать во всех регионах страны.

- Выйти на след преступников удалось через рядовых сбытчиков, - рассказывают полицейские. – А от них ниточка потянулась к 25-летним москвичам Юлии Исаевой и Александру Порханову. Именно этот молодой человек создал интернет-магазин на площадке Hydra, а девушка осуществляла сбыт.

Что касается нижегородской части группировки, то здесь трудились сами производители фальшивых купюр. Их личность была установлена лишь этой весной. Ими оказались трое жителей Нижегородской области - Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. Во время обыска у них было изъято два комплекта печатного оборудования.

- В общей сложности, на этом оборудовании было напечатано около 1 миллиарда рублей, - рассказывают полицейские. – В основном, это были купюры номиналом по 2 тысячи рублей, одной тысяче рублей и 500 рублей. — В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».