Какие налоги нужно заплатить жителям Нижегородской области до 1 декабря: ставки, льготы, начисление пени

В случае неуплаты за каждый день просрочки будет начисляться пени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Срок уплаты налогов для физических лиц истекает уже 1 декабря, после чего тем, кто не оплатил необходимую сумму, будет начисляться пени за каждый день просроченного времени. Поэтому напоминаем нижегородцам, что оплатить налоги можно в личном кабинете на сайте ФНС, в банках, на почте или в отделениях МФЦ.

В случае неуплаты должно прийти повторное уведомление о необходимости внести налоги на имущество, транспорт и землю, начисленные за 2020 год, но, если никакой реакции на это не последует, то долг будут взыскивать в судебном порядке. Приставы могут списать задолженные деньги с банковских карт или взять под арест имущество должника в счет погашения.

«Комсомолка» рассказывает всю самую важную информацию про уплату налогов для физических лиц.

За что платим и сколько?

Так, до 1 декабря 2021 года у нижегородцев должны быть уплачены налоги на транспорт, на имущество и на землю.

Налог на транспорт будут уплачивать большинство автовладельцев Нижегородской области, расчёт нужной суммы производится с учётом мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя. То есть, чем новее и мощнее автомобиль, тем и выше налог.

Например, налоговая ставка для владельцев легковых машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил составит 2,5%, в пределах 100-150 лошадиных сил ставка составит 3,5%, свыше 150 и до 200 лошадиных сил – 5%, а свыше 200 до 250 – 7,5%, если мощность ещё выше, то ставка дорастает до 15%.

Налог на имущество исчисляется в размерах, не превышающих ставку в 0,1%, для жилых домов и их частей, квартир и комнат; для жилых домов в стадии незавершенного строительства; для гаражей и парковочных мест, а также для хозяйственных строений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на личных участках. Ставка в 0,5% предназначена для иных объектов, а в 2% — для объектов, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

Также стоит помнить, что размер налоговых платежей физических лиц напрямую зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Налог на землю не может превышать 0,3% исходя из кадастровой стоимости земель сельхозназначения, а также земель, занятых жилым фондом и объектами инженерной инфраструктурой для него, сюда же входят земли, которые купили для жилищного строительства. Ставка 0,3% также полагается тем, кто приобрел земли для личного подсобного или дачного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.

Тем временем налогом не более 1,5% из кадастровой стоимости облагаются земли, используемые для предпринимательской деятельности.

В какие сроки оплачиваем?

Все налоги должны быть оплачены нижегородцами до 1 декабря 2021 года.

Какие начисляются пени?

Пени – это штраф для тех, кто либо совсем не уплатил налоги, либо уплатил неполную стоимость. Пени начисляют за каждый день просрочки платежа, а для их расчета используется 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка, то есть 7,5% годовых.

Кому и какие льготы положены?

От уплаты налога освобождают следующие категории граждан:

- Герои Советского Союза и Герои России;

- лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

- участники гражданской и Великой Отечественной войны, военнослужащие, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, и др.

- лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей,

- пенсионеры, а также некоторые другие категории граждан.

Налоговые льготы предоставляются на:

- одну квартиру,

- один жилой дом или часть жилого дома,

- одну хозяйственную постройку до 50 кв.м.,

- один гараж или парковочное место.

Освобождаются от налогообложения и физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые используют земельные участки для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

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