QR-коды в Нижнем Новгороде с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Недавно в регионе ввели новые коронавирусные послабления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тенденция к снижению уровня заболеваемости COVID-19 наметилась в Нижегородской области, после длинных выходных на ноябрьские праздники посуточно среди местных фиксируется немногим больше 700 заражённых. И хотя, в целом, ситуация по-прежнему остаётся напряженной, недавно в регионе ввели новые коронавирусные послабления: были смягчены требования к допуску по QR-кодам.

В настоящее время с приближением новогодних празднований и гуляний, многие люди стали интересоваться, как получить QR-код в Нижнем Новгороде. Также довольно естественным становится вопрос о том, сколько будут действовать QR-коды в Нижнем Новгороде, ведь ограничивать себя в походах в театры, торговые центры и на массовые мероприятия готовы не все.

Итак, «Комсомолка» рассказывает, где необходимы QR-коды в Нижнем Новгороде с 1 декабря 2021 года.

Известно, что сейчас полностью приостановлена деятельность ночных клубов, кальянных и баров, которыми владеют юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

Попасть в спортивные объекты и торговые центры, театры и на выставки по-прежнему можно только при наличии QR-кода и паспорта. При этом в театрах разрешена работа буфетов и антракты, а заполняемость составляет 70%.

В спортивных объектах при вместимости до 6 тысяч чело ек, зал может быть заполнен на 70%, а свыше 6 тысяч мест – на 30%. Такие же нормы касаются и концертных площадок.

Тем временем свободный доступ у нижегородцев остаётся в аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости.

Были смягчены требования к допуску по QR-кодам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кинотеатры и дельфинарии

Кинотеатры могут самостоятельно решать, оставлять ли допуск по QR-кодам. Так, от контроля QR-кодов при допуске на сеансы фильмов в Нижнем Новгороде отказалась сеть кинотеатров «Империя Грез», а также кинотеатр «Орленок» на Большой Покровской.

Известно, что залы кинотеатров, отказавшихся от допуска по QR-кодам, должны заполняться не более 60% от общей вместимости. Также необходимо соблюдать дистанцию между посетителями в полтора метра, кроме тех случаев, когда билеты приобретаются совместно.

На киносеансы можно пройти только в масках, а также с едой и напитками в герметичной упаковке.

По такой же схеме разрешена работа дельфинариев.

Катки

Руководство горнолыжных комплексов и катков будет самостоятельно решать, допускать посетителей по QR-кодам или мультипассу, а может и вовсе данные ограничения не вводить, однако покупка билетов проходит только онлайн.

Однако если допуск осуществляется без QR-кодов, то одновременно на льду крытого катка смогут присутствовать до 25 человек, но не более 1 человека на 30 квадратных метров. Тем временем предельная численность посетителей открытого катка определяется исходя из одновременного присутствия не более 1 человека на 20 квадратных метров.

Дополнительно рассчитано, что в раздевалках катков и горнолыжных комплексов сможет находиться 1 человек на не менее 4 квадратных метров площади помещения.

Кафе и рестораны

Заведения общепита, а также кафе и рестораны самостоятельно решают, оставить ли при входе допуск по QR-кодам. Если от этого ограничения отказываются, то работа осуществляется в следующем режиме: расстановка столов на 2 посадочных места организована на расстоянии полтора метра, а зоны отдыха для более 2 посетителей на расстоянии 2,5 метров. Также необходима установка перегородки между столами высотой не менее 1,8 метра.

Не допускается посадка гостей за барные стойки, также запрещено проведение банкетов, караоке, корпоративов. Заполняемость помещений допускается не более 50% от общего количества посадочных мест.

Важно, что с 1 декабря по 30 декабря 2021 года с 00:00 до 06:00 часов, а в остальные дни с 03:00 часов до 06:00 часов обслуживание осуществляется исключительно на вынос.

Важно, что эти правила не распространяются на те заведения, которые решили работать по QR-кодам.

Гостиницы

Право выбора, допускать гостей по QR-кодам или нет, предоставили и владельцам гостиниц. Так, если вход свободный для всех, то заполняемость номерного фонда должна составлять не более 70%.

Сотрудникам необходимо продолжать проводить термометрию гостей при заезде, а также в течение дня. Дополнительно необходимо соблюдение социального дистанцирования и ежедневная влажная уборка номеров.

За сотрудниками также закрепляется проведение один раз в сутки обеззараживания контактных поверхностей на улице, а также уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных.

Попасть в спортивные объекты и торговые центры, театры и на выставки по-прежнему можно только при наличии QR-кода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Библиотеки

Библиотеки, пропускающие посетителей по кодам, должны проводить прием по предварительной записи, а также допускать в читальные залы только в масках. Рассадка внутри помещений должна быть организована с учетом соблюдения дистанции.

Музеи

Музеи также имеют право решать, пускать посетителей по QR-кодам или нет. Без кодов учреждения не смогут проводить массовые мероприятия, а работа будет организована из расчета 1 человек на 5 квадратных метров пространства, доступного для посетителей.

Групповые экскурсии разрешаются только для количества по 15 человек с обязательным соблюдением дистанцирования.

Фитнес-центры и бассейны

Фитнес-центры и бассейны могут работать без QR-кодов, но тогда обязаны осуществлять прием посетителей строго по записи и из расчета не более чем 1 человек на 4 квадратных метра. Также следует не допускать контактные виды тренировок.

Посещение бассейна возможно из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров. В бани, хаммамы, сауны, инфракрасные сауны можно ходить при соблюдении посетителями дистанции.

Детские игровые комнаты

Для детских игровых комнат в случае допуска только при наличии QR-кодов снижается количество, допускаемых посетителей. Вместо 10 квадратных метров на 1 человека допускается 4 квадратных метра на 1 человека, учитывая сопровождающих и работников.

Также вводится запрет на прием пищи, проведение детских праздников и аналогичных мероприятий.

Бани и сауны

Самостоятельное решение о допуске по QR-кодам остается и за банями, саунами. Если вход по схеме COVID-FREE отменяется, то прием посетителей ведётся строго по предварительной записи и с расчётом не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.

Также необходимо соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов между работниками и посетителями, а также регулярная влажная уборка с дезинфицирующими средствами всех помещений.

Не менее важно отметить, что с 19:00 31 декабря 2021 года и до 08:00 1 января 2022 года нижегородцы бани и сауна посетить не смогут, на этот период введён запрет.

Массовые мероприятия

Спортивные и физкультурные соревнования проводятся при максимальном количестве участников не более 300 человек. Памятные мероприятия на открытом воздухе возможны при участии до 150 человек.

На церемониях бракосочетания в ЗАГСах могут присутствовать не более 20 человек, включая ведущего церемонии, из расчета 1 человек на 4 квадратных метра площади зала. Проведение церемонии на открытых площадках предусматривает не более 50 человек, включая ведущего церемонии из расчета 1 человек на 10 квадратных метров пространства.

Кальянные

Те кальянные, которые смогут работать в соответствии с действующим законодательством, должны будут расставить столы на 2 посадочных места на расстоянии полтора метра, а зоны отдыха для более 2 посетителей на расстоянии 2,5 метров. Также необходима установка перегородки между столами высотой не менее 1,8 метра.

Каждому посетителю предоставляются индивидуальные кальяны.

Как получить QR-код в Нижнем Новгороде:

Получить QR-код можно двумя способами. Во-первых, пройти вакцинацию двумя компонентами и получить код в личном кабинете на госуслугах. Во-вторых, код дается тем, кто официально переболел ковидом, то есть обратился в поликлинику, открыл и закрыл больничный лист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!