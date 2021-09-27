Потепление до +14 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе

На предстоящей неделе, в целом, никаких осадков не ожидается и даже ветер будет едва заметен. Фото: Василий Вахрин

Конец сентября и начало октября преподнесут горожанам небольшую радость - на улицах Нижнего Новгорода потеплеет до +14 градусов. На предстоящей неделе, в целом, никаких осадков не ожидается и даже ветер будет едва заметен.

В понедельник, 27 сентября, в городе ожидаются кратковременные дожди и пасмурная погода в течение всего дня. Согласно сервису Яндекс.Погоды, температура воздуха днём прогреется до +9 градусов, а ночью опустится до +3. Преимущественно ожидается северо-западный ветер до 5,2 метров в секунду.

Вторник порадует нижегородцев ясной и солнечной погодой, правда, особого тепла ждать не стоит. Температура воздуха днём не поднимется выше +9 градусов, к ночи похолодает до +2 градусов. Влажность воздуха составит 53-87%, а атмосферное давление – 759-762 миллиметра ртутного столба.

Утро среды выдастся пасмурным и прохладным, столбики термометров поднимутся от +1 градуса до +8 градусов. Однако к обеду на небе появится солнце, проглядывающее сквозь облака, а температура воздуха прогреется до +10 градусов. Ветер будет тихий: его скорость не превысит 2,6 метров в секунду.

В четверг, 30 сентября, как днём, так и ночью ожидается небольшое потепление. Температура воздуха: утром – от +4 до +7 градусов, днём - от +10 до +12 градусов, вечером - от +7 до +9 градусов, ночью - от +6 до +7 градусов. Погода сохранится пасмурная и практически безветренная.

Пятница, 1 октября, станет одним из самых теплых дней на неделе. Дневная температура воздуха поднимется до +14 градусов, а ночная - до +7 градусов. Влажность воздуха составит 63-90%, а атмосферное давление – 762-763 миллиметра ртутного столба.

В субботу с самого утра в Нижнем Новгороде температура воздуха прогреется от +5 до +7 градусов, во второй половине дня столбики термометров достигнут отметки в +12 градусов. Ветер будет дуть западный, его скорость составит всего 1,9 метр в секунду.

В воскресенье синоптики обещают, что днём разогреет до +13 градусов, погода будет всё также хмурой и пасмурной. Вечером будет чуть прохладнее, температура воздуха опуститься до +6 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 2 метра в секунду.

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