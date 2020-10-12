«Похолодание и дожди»: погода в Нижнем Новгороде на предстоящую неделю

Октябрьские холода и первый снег придут в Нижний Новгород на этой неделе. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Октябрьские холода и первый снег придут в Нижний Новгород на этой неделе. Начало недели будет ещё тёплым, но затем в город придут похолодания. Ночами температура воздуха будет опускаться уже до +5 градусов. Рассказываем, какую погоду ожидать нижегородцам в период с 12 по 18 октября 2020 года.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник весь день ожидается пасмурная погода, но ещё достаточно теплая погода. Синоптики обещают днем до +13 градусов, а ночью до +11. Скорость южного ветра достигнет 3,6 м/с.

Во вторник погода останется пасмурной, без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до +15…+17 градусов. Ветер будет тихий: его скорость не превысит трех метров в секунду. Примерно такая же погода будет и в среду, 14 октября.

В четверг снова будет пасмурно. Дневная температура поднимется до +15 градусов, а ночная - до +10°С. Преимущественно южный ветер усилится до четырех метров в секунду.

В пятницу погода станет заметно холоднее. Температура воздуха утром и днём не превысит отметки в +10 градусов, а ночью столбики термометров и вовсе не покажут выше +5 градусов.

В субботу с самого утра в Нижнем Новгороде похолодает до +4..+7, ближе к обеду ожидается потепление на пару градусов, но к ночи температура вновь снизится до +4. Во второй половине дня нижегородцев ожидают небольшие дожди. Ветер ожидается тихий, не выше 2,7 м/с.

В воскресенье утром синоптики обещают падение температуры до +3 градусов. Дневная температура воздуха составит +5 градусов. Дополнит картину снег, который пройдёт во второй половине дня. При этом к ночи столбики термометров опустятся до +2 градусов, но по ощущениям погода будет минусовая.

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