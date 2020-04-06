2020-04-06T17:51:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: «Вопрос о введении карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород не рассматривается»

В ведомстве прокомментировали информацию о введении карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Роспотребнадзор: «Вопрос о введении карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород не рассматривается»Роспотребнадзор: «Вопрос о введении карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород не рассматривается»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Один за другим российские регионы вводят карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга из-за распространяющейся пандемии коронавируса. Однако Нижнего Новгорода в этом списке пока нет.

- Этот вопрос в Нижнем Новгороде пока не рассматривается, - заверили «Комсолку» в региональном управлении Роспотребнадзора. – У нас такой информации нет.

Зато режим двухнедельной изоляции для всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга вводят Киров, Красноярск, Омск и другие города. Соответствующие решения были приняты главными санитарными врачами этих регионов. В соответствии с распоряжением, местные жители, прилетевшие из двух столиц, смогут самоизолироваться у себя дома. А вот столичным жителям повезло меньше – им придется провести две недели в специальных санаториях.

Напомним, в Нижегородской области с 30 марта 2020 года действует режим всеобщей самоизоляции независимо от возраста. В соответствии с указом губернатора, нижегородцы могу выходить только в аптеки и продуктовые магазины. Также разрешено выносить мусор и выгуливать собак на расстоянии 100 метров от дома. По предварительным данным, такой режим будет действовать до 30 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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