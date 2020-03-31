Коронавирус в Австрии, последние новости на 31 марта 2020: количество зараженных превысило 9 с половиной тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в Австрии уже превысило девять с половиной тысяч по данным на утро 31 марта 2020 года. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Министерства труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии.

Так, по состоянию на 8 часов утра вторника, 31 марта 2020 года, в Австрии подтверждено 9634 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По штатам случаи заболевания распределяются следующим образом: в Бургенланде 181 заболевший, в Каринтии – 267, в Нижней Австрии – 1551, в Верхней Австрии – 1563, в Зальцбурге – 909, в Штирии – 1000, в Тироле – 2234, в Форарльберге – 626 и в Вене – 1303.

Количество погибших от коронавируса в Австрии по данным на 31 марта 2020 года составляет 128 человек. Больше всего умерших в Штирии – 30 человек, Нижней Австрии – 28 человек и в Вене – 25 человек.

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Австрии по данным на утро 31 марта 2020 года – 1095 человек.

Тесты на коронавирус прошли 52 344 человек.