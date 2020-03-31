2020-03-31T14:29:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 31 марта 2020: за сутки скончались почти 130 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 31 марта 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус в Германии, последние новости на 31 марта 2020: за сутки скончались почти 130 человекКоронавирус в Германии, последние новости на 31 марта 2020: за сутки скончались почти 130 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии продолжает неумолимо расти – за сутки оно увеличилось на 4615 человек, а общее число заболевших коронавирусной инфекцией по данным на 31 марта 2020 года составило 61913 человек. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусов зафиксировано в Баварии – 14810 человек, Северной Рейне-Вестфалии – 13225 человек и Баден-Вюртемберге – 12334 человека. В Берлине зараженных сравнительно немного – 2575 человек.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерло 128 человек. Общее количество жертв теперь – 583 человека. Наибольшее число жертв зафиксировано в Баден-Вюртемберге – 165 человек, чуть меньше в Баварии – 162 человека. В Берлине на 31 марта 2020 года зафиксировано 13 погибших от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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