Коронавирус в Германии, последние новости на 31 марта 2020: за сутки скончались почти 130 человек

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии продолжает неумолимо расти – за сутки оно увеличилось на 4615 человек, а общее число заболевших коронавирусной инфекцией по данным на 31 марта 2020 года составило 61913 человек. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусов зафиксировано в Баварии – 14810 человек, Северной Рейне-Вестфалии – 13225 человек и Баден-Вюртемберге – 12334 человека. В Берлине зараженных сравнительно немного – 2575 человек.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерло 128 человек. Общее количество жертв теперь – 583 человека. Наибольшее число жертв зафиксировано в Баден-Вюртемберге – 165 человек, чуть меньше в Баварии – 162 человека. В Берлине на 31 марта 2020 года зафиксировано 13 погибших от коронавируса.