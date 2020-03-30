Давид Мелик-Гусейнов: «Нижегородская система здравоохранения готова к коронавирусу»

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал Руслану Станчеву в проекте «Герои Волги» о ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем регионе.

- Давайте поговорим о проблеме сегодняшнего дня - она одна, не только у нижегородцев и россиян, но и у всей планеты. Это коронавирус. Много мнений по поводу серьезности пандемии, все мы читаем разные источники. Россия сейчас на 135 месте по динамике, Нижний Новгород где-то 10-12 место занимает по количеству заболевших. Есть разные модели: китайская, европейская, печальная итальяно-испанская. Какая у нас?

- У нас пока смешанная модель, потому что нет еще таких жестких карантинных мер, которые предприняли наши юго-восточные коллеги. В то же время мы делаем определенные действия, указы губернатора обновляются чуть ли не каждый день - мы постепенно вводим определенные требования и ограничения к бизнесу, социуму, общественным местам. Но тем не менее это не такие жесткие меры, как позволили себе ввести в Китае, Южной Корее. Поэтому пока у нас смешанная модель: количество вирусоносителей растет, заболевших - тоже. Растет и количество госпитализированных по причине возникновения тех или иных симптомов, которые нужно контролировать внутри стационара. Я думаю, что этот тренд роста сохранится еще определенное время. Сколько это будет продолжаться - никто не даст ответ на этот вопрос, это будет как гадание на кофейной гуще. Тем не менее мы внутри Нижегородской области провели очень важное аналитическое упражнение - расчет: если мы будем двигаться по итальянской модели, когда эпидемия носила взрывной характер, либо по южнокорейской модели, что это даст в плане количества заболевших и пропускной способности медицины? Ежедневно мы этот прогноз для себя обновляем, потому что картинка в мире тоже ежедневно меняется.

- Вы сказали, что вопрос, когда это закончится, - гадание на кофейной гуще. Один из ведущих вирусологов мира в интервью сказал, что это может длиться годы, на днях президент России сказал, что это минимум два-три месяца: полярные точки зрения. И все-таки одна из базовых версий заключается в том, что заболеют многие. Вы как эксперт придерживаетесь какой-то позиции? Каков ваш прогноз, ваше интуитивное ощущение?

- Интуиция должна быть подготовленная. Мы не просто должны распространять какие-то эмоции, а подкреплять наши суждения и гипотезы официальной статистикой и международными исследованиями. По тем оценкам, которые мы сегодня имеем, понимаем, что до конца этого года, конечно, заболеваемость будет расти. Примерно от 20 до 40% популяции так или иначе переболеют коронавирусом. Но подавляющее большинство переболеют им, даже не заметив никаких симптомов, даже тех, которые мы обычно переживаем, когда заболеваем ОРВИ. Но количество тяжелых случаев тоже будет расти, потому что рост в популяции провоцирует рост количества случаев с различными осложнениями, как это бывает и у гриппа. В общем, ситуация однозначно будет развиваться и дальше, 30-40% - это оценка до конца этого года. Но сейчас, наверное, услышав это, многие скажут “а зачем эти все действия, закрытия ТЦ?”. Объяснение очень простое - если эти 30-40% заболеют здесь и сейчас, то просто не будет возможности оказать им помощь. Потому что медицина - это ресурс. Врачей завтра не может быть в два раза больше, даже за пять лет мы не сможем построить столько госпиталей, снабдить их всем необходимым. Поэтому во всем мире страны и сократили количество заболевших при помощи изоляции, чтобы не распространять вирус от человека к человеку, и, если человек все-таки заболевает, чтобы у медицины была возможность обеспечить помощью всех.

- Мы ругаем нашу медицину всегда, а сейчас тот случай, когда ее надо похвалить. Потому что, если сравнивать нас с Италией, у нас совершенно иная ситуация. Да, евроремонты в больницах отсутствуют, но с точки зрения, например, их локации и количества персонала, мы оказались на голову выше. И российская медицина к этому готова - больницы расположены на достаточном расстоянии друг от друга, количество врачей регламентировано в достаточном количестве. В общем, мы в этом смысле гораздо больше готовы. Это экспертное мнение не только российских ученых, но и мира. Вы поддерживаете эту гипотезу?

- Когда я ехал к вам на эфир, мне прислали еженедельный отчет всемирного банка по распространению коронавируса. Разные страны сравниваются с позиции, кто как справляется инфекцией: кто на старте, кто уже во время высокого процента заболеваемости в популяции. Так вот, там один столбик был по России: то, чем мы сегодня действительно можем гордиться. Во-первых, у нас иерархическая система здравоохранения. Мы ее долго критиковали, я еще будучи экспертом и общественником тоже говорил, что она неэффективна. Да, она финансово, может быть, неэффективна: эти бюрократические схемы, когда отдельные госпиталя в мирное время справляются лучше. А сейчас военное время, и у нас эта жесткая иерархия, в центре находится минздрав, который распоряжается ресурсами, и дальше у него есть все полномочия одну больницу перепрофилировать, другую вывести на резервацию и так далее. И эта система выстояла. Во-вторых, другие страны последние 50 лет выстраивали многоспециализированные больничные комплексы - здания, где находятся и онкология, и инфаркты, и инфекции, и роддом. А у нас это отдельные службы. Мы сильны тем, что у нас эта система работает практически по военному времени. И вот сейчас, когда начинается вспышка заболевания, мы понимаем, что мы к этому готовы. Нам не нужно как итальянцам и французам закрывать кинотеатры, убирать оттуда кресла и ставить вместо них кровати, чтобы там лежали пациенты. У нас эти койки есть - теперь нужно правильно ими управлять.

- Гипотеза о том, что значительная часть населения так или иначе заболеет, подтверждается всеми. Большинство перенесут это достаточно спокойно. Мы имеем понятную статистику по Европе, Азии и совершенно непонятно, что с Африкой и Латинской Америкой. Они еще даже не на старте этой истории, как я понимаю. Чего ждать там? Ведь там тоже живут наши соотечественники, многие путешествовали.

- Вирус начал распространяться по тем точкам, которые являются основными “авиахабами” - Китай, Нью-Йорк, Париж. В Россию вирус попал исключительно в позднем своем развитии, и случаи заражения в подавляющем большинстве сейчас завозные и единичные. В Африке такая же ситуация: там тоже практически все случаи завозные. Сейчас, когда по всему миру прекращены либо существенно ограничены авиасообщения между странами, ситуация более-менее стабильна. Но возник второй этап: когда вирус начинает передаваться от человека к человеку уже внутри страны. И такие случаи у нас в стране тоже появляются. Теперь требуется совсем другой перечень мер, и первая - самоизоляция.

- Давайте акцентируем внимание на самоизоляции. В памятке, разработанной вами, выделено, да и губернатор об этом говорит постоянно в своем Инстаграм и СМИ, - “Сидите дома, не выходите, самоизоляция - основа того, что позволит нам выбраться из этой засады”. Что такое самоизоляция и зачем она нужна?

- Самоизоляция - это находиться в домашних условиях одному или с семьей, ограничить контакт с соседями, с близкими, с друзьями. Меньше выходить на улицу, а если выходим, то держим дистанцию друг от друга, желательно пользоваться дистанционными способами оплаты за продукты или лекарства. В общем, находиться в каком-то своем пространстве, ограниченном от других людей, меньше пересекаться с посторонними.

- Вы сказали о дистанционной оплате. Старшее поколение предпочитает наличные деньги. Эти бумажные деньги являются неким предметом, который может носить этот вирус?

- Безусловно! И деньги, и книги, которыми мы обмениваемся, и вещи. Нужно уберечь себя от всех вещей, куда может сесть вирус, в том числе не использовать деньги, лучше пользоваться банковскими картами или онлайн-платежами. Кстати, коронавирус подстегнет развитие и этой формы оплаты. Если сейчас этим пользуется половина населения, то после вируса этот показатель достигнет 90%.