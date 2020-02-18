«Это рабство какое-то»: нижегородцы заявили о навязывании платежей за домофоны и видеонаблюдение

Нижегородцы пожаловались на получение двойных счетов за обслуживание домофонов и камер видеонаблюдения. Одну квитанцию они были обязаны оплачивать компании с которой заключен договор, а вторую присылала ООО «Центр СБК» от компаний группы «Цифрал-Сервис». Люди заверяют, что с последним у них отсутствуют какие-либо договора.

Суд не указ?

Жильцы дома №18 по улице Гайдара обнаружили, что ООО «Технический центр Цифрал» присылал им счета на основании протокола собрания, о котором собственникам квартир ничего не было известно.

- У нас ходили по дому две женщины, сказали, что устанавливают камеры видеонаблюдения по городской программе бесплатно. Они знали, что у нас есть компания, обслуживающая наш дом, но сказали, что будет собрание. Нам установили камеры, а потом начали приходить квитанции. Естественно все стали возмущаться - ведь мы платим за домофон другой компании. Мы подали в суд от каждого подъезда и выиграли его, но квитанции к нам продолжили приходить. «Центр-СБК» прислал письмо, что у меня якобы есть договор с 2016 года, хотя камеры устанавливались в 2018 году. Какой договор, мне непонятно, - рассказала старшая по подъезду Вера Крылова.

По словам Веры Федоровны, жильцы стали обращаться в Роспотребнадзор, Антимонопольный комитет, в прокуратуру, но все было безрезультатно.

- Пришли представители «Цифрала» и принесли протокол, который мы якобы подписывали. Когда я стала читать протокол, я обнаружила, что у моих соседей совершенно другая фамилия, во втором подъезде много людей лично знаю. Я им ответила, что людей, чьи подписи стоят в протоколе, у нас нет, они все поменялись уже. Когда мы спросили жильцов, которые подписывали что-либо, они отвечали, что расписывались только за установку камер видеонаблюдения. Никакого протокола собрания не было, - подчеркивает нижегородка.

Платежка с услугами «ТО СВОД». ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

«Это кабала или право жильцов»?

Похожая ситуация сложилась и в доме №9 на улице Радио, где жильцы решили обслуживать домофоны в другой компании. Председатель совета по дому Лариса Вестникова пояснила, что жильцы отказались от услуг «Цифрала» из-за недовольства качеством обслуживания.

- Какие-то неполадки были, люди попасть в дом не могли. Мы стали подозревать, что они это делали специально, чтобы люди у них ключи заказывали. Мы провели собрание, проголосовали, все согласились на смену компании, о чем у нас есть соответствующий протокол. Мы уведомили компанию заранее о своем решении и с декабря 2019 года перешли в другую компанию. При этом «Цифрал» все равно продолжил слать нам квитанции, - рассказала Лариса Юрьевна.

Руководитель совета дома также рассказала о том, что жильцам предложили установить бесплатные камеры видеонаблюдения. Все бы ничего, но плату за услуги «ТО СВОД» стали списывать с карточек некоторых людей. Особенно не повезло тем, у кого была настроена банковская услуга «автоплатеж».

- Любовь Михайловна у нас есть в пятом подъезде, она не платила просто, и все было нормально. Год прошел - бац, у нее с карточки платежной сняли деньги. Она, конечно, возмущалась - как такое возможно? Это же не коммунальные услуги, не кабала, а наше право жильцов. Или получается, что это рабство какое-то: мы будем вас обслуживать и все! В «Центре-СБК» говорят, что не имеют право вам не начислять, мол, они не с нами заключали договор. Как так может быть, если у нас есть документы, что нас фирма не обслуживает, - недоумевает Лариса Вестникова.

Как пояснил «Комсомолке» руководитель ООО «Фирма «Бонитет» Сергей Чигин, обслуживающей дом на Радио, 9, аналогичных ситуаций по городу много. Но если его компания сама печатает квитанции, то ООО «Цифрал-Сервис» заключил договор с «Центр-СБК».

- У «Центр-СБК» есть две квитанции – одна основная, другая необязательная к платежу, рекомендуемая. В ней все организации внесены, которые предоставляют дополнительные услуги, включая домофон. Смысл в том, что у обеих квитанций - один лицевой счет. Человек, оплатив свою основную квитанцию за квартиру, практически не может не оплатить вторую. Физически он может это сделать, но у него будет расти долг, - сказал Сергей Чигин. - Люди не могут просто выбросить квитанцию «Центр-СБК», потому что в бухгалтерии там постоянно накапливается долг, и каждый месяц приходит квитанция с задолженностью. При настройке банковского автоплатежа, у жильцов вообще автоматически списываются деньги.

ОФИЦИАЛЬНО

В ООО «Центр-СБК» подтвердили «Комсомолке» - платежные документы с услугами «ТО СВОД» и «домофон» изготавливают на основе договоров с компаниями группы «Цифрал-Сервис». Будучи исполнителем услуг, «Центр-СБК» не имеет права прекратить выпускать квитанции, даже на основании заявления абонента - собственника помещения многоквартирного дома.

- Ни со стороны контролирующих органов, ни со стороны заказчика (предприятий группы «Цифрал-Сервис») никаких указаний о прекращении начислений и/или изготовлении платежных документов в наш адрес не поступало. В соответствии с условиями договора на информационно-расчетное обслуживание абонентов о прекращении начислений по услугам группы компаний «Цифрал-Сервис», поступившие в абонентские службы ООО «Центр-СБК», в официальном порядке передаются заказчику для урегулирования им претензий со стороны абонентов, - прокомментировали в «Центр-СБК».

В компании также отметили, что для прекращения договорных отношений и указания в платежных документах услуг компании «Цифрал-Сервис» жильцам многоквартирных домов следует обращаться к поставщику услуг или в надзорные органы.

Чтобы выяснить позицию «Цифрал-Сервис» по проблеме с домофонами, «Комсомолка» направила информационный запрос в компанию.

Позднее в «Центр-СБК» сообщили, что по указанию ГК «Цифрал-Сервис», начисления для домов на улицах Гайдара,18 и Радио,9 прекращены с февраля 2020 года. Жильцам списана вся задолженность.