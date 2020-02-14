Состояние зданий центральной районной больницы Балахны ужаснуло губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона проверил медицинское учреждение и городскую поликлинику №1, а также пообщался с пациентами. В результате он сообщил, что хуже больницы в регионе ему видеть не доводилось.

- Самое главное впечатление от Балахны – здесь какие-то удивительные люди. Ни в одном медицинском учреждении Нижегородской области хуже состояния я не видел. Это просто кошмар. При этом все пациенты говорят, что за ними прекрасный уход, благодарят врачей и медсестер. Ни одного негативного отзыва, - отметил Глеб Никитин.

Кирилл Мартынов

Губернатор сообщил о том, что будет настаивать на включении Балахнинской ЦРБ в программу модернизации первичной медицинской помощи, разработка которой ведется сейчас на федеральном уровне. Он также пообещал, что в этом году на базе ЦРБ должен заработать центр амбулаторной онкологической помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Соответственно, будет проведён необходимый ремонт, закуплено оборудование. Подобный проект недавно был реализован в Павлове. Но такие центры не должны выглядеть белым пятном на общем фоне. Необходим комплексный подход, включающий обновление материально-технической базы, внешний и внутренний ремонт. Будем настаивать на включение объектов Балахнинской ЦРБ в программу модернизации первичной медицинской помощи», - подчеркнул глава региона.

«Это просто кошмар»: Глеб Никитин ужаснулся состоянию Балахнинской районной больницы. ФОТО: Кирилл Мартынов

Глеб Никитин обсудил будущее медучреждения с и.о.главного врача ЦРБ Ренатом Фатыховым. Оказалось, что долгое время в больницу не вкладывались средства. Балахну незаслуженно обделяли поддержкой, но губернатор пообещал, что ситуация скоро изменится.

Напомним, 22 января глава региона посетил с проверкой центр амбулаторной онкологической помощи в Павлове. Это первый в Нижегородской области центр, открытый в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь медучреждение обслуживает почти 200 000 человек, которым не нужно ехать в Нижний Новгород за помощью, так как все услуги доступны максимально близко к их дому.