2020-02-11T15:31:51+03:00
Общество

Детскую площадку у Щелоковского хутора очистили от мусора после жалобы в соцсети

Свалка образовалась возле дома №28 на Анкудиновском шоссе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Детскую площадку у Щелоковского хутора очистили от мусора после жалобы в соцсети. Фото: Ярослав ЛОГАНОВДетскую площадку у Щелоковского хутора очистили от мусора после жалобы в соцсети. Фото: Ярослав ЛОГАНОВ
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Нижегородец пожаловался на плохую уборку мусора в районе Щелоковского хутора в Приокском районе. Фотографию заваленного бытовыми отходами участка Ярослав Логанов выложил в группе «Министерство экологии Нижегородской области» в социальной сети «ВКонтакте».

- Замечательный зимний пейзаж на детской площадке во дворе дома №28 на Анкудиновском шоссе прямо в столице Поволжья – в Нижнем Новгороде. Причем через эту помойку ежедневно сотни людей проходят по пути в одно из самых экологически чистых мест города – Щелоковский хутор, - написал Ярослав Логанов.

На сообщение мужчины региональные власти отреагировали быстро – вскоре в комментариях под постом появилось сообщение от администраторов паблика.

Детскую площадку у Щелоковского хутора очистили от мусора после жалобы в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Детскую площадку у Щелоковского хутора очистили от мусора после жалобы в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

- Чисто, - отчитались в министерстве и добавили в доказательство фотографию пустого контейнера для мусора и пустой площадки рядом с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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