ГИБДД хочет через суд добиться круглогодичного нанесения дорожной разметки в Нижнем Новгороде

Госавтоинспекция рассчитывает через суд заставить нижегородских чиновников круглогодично наносить дорожную разметку. По словам начальника ОГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороде Валерия Иванова, проблема с разметкой в областном центре носит хронический характер.

- С осени у нас почти на половине основных магистралей отсутствует дорожная разметка, нанесенная как термопластиком, так и лакокрасочным покрытием, - заявил полковник полиции журналистам.

Беспокоит правоохранителей нехватка дорожной разметки на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, особенно вблизи школ и детских садов. А она там должна быть круглогодично, да к тому же выполнена из желто-белого термопластика.

- В 2019 году мы привлекали администрацию Нижнего Новгорода к ответственности как юридическое лицо. Во взаимодействии с прокуратурой выходили на суд о принуждении муниципалитета привести разметку в соответствие. Думаю, в ближайшее время будет известно решение суда. И, естественно, оно будет в нашу пользу, - добавил Валерий Иванов.

В свою очередь директор МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин пояснил, что дела с разметкой столь плачевны из-за банальной нехватки финансирования.

- Только поэтому! - заверил специалист на пресс-конференции 5 февраля.

Брылин напомнил, что в 2019 году на восьми городских проспектах (в том числе проспектах Ленина и Гагарина) был нанесен термопластик. И он, как показывает практика, до сих пор остается на проезжей части.

- К сожалению, на остальные улицы просто не хватило средств. Поэтому в этом году решили пойти по иному пути: в мае-июне нанести разметку с помощью лакокрасочного покрытия. Но если будет решен вопрос с дополнительным финансированием, мы скорректируем графики и без проблем нанесем термопластик. В первую очередь это хотелось бы сделать на пешеходных переходах около образовательных учреждений, чтобы дети круглогодично чувствовали себя в безопасности, - отметил чиновник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Лакокрасочное покрытие держится 3 месяца, термопластик - 1 год. При этом термопластичные материалы в несколько раз дороже краски.