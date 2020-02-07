Как добавить Волге воды?

Много красивых рек, но именно Волгу называют царицей рек русских. Самая полноводная в Европе. Национальный символ России. Но при этом… мелкая. Да-да, из-за снизившегося за последние десятилетия уровня воды пассажирские и грузовые суда не могут пройти 41 км в районе Городца. 30 января на площадке президиума Российской академии наук (РАН) прошло совещание, где в том числе обсуждалось обмеление рек Волжского бассейна.

«ВОПРОС СПАСЕНИЯ ОТРАСЛИ»

«Это очень резонансный проект», - отметил президент РАН Александр Сергеев, открывая встречу.

В 2015 году суда с осадкой более двух метров практически прекратили движение по Волге на участке от Городца до Нижнего Новгорода. Решением проблемы мог бы стать подъем Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров (здесь и далее - от уровня Балтийского моря). Но это вызвало бы затопление в Нижегородской области и соседних регионах не менее 1000 кв. км площади (для сравнения - площадь Москвы в пределах МКАД - 900 кв. км). Именно поэтому, учитывая предложения приволжских регионов, правительством Российской Федерации еще в 1992 году было принято решение об установлении нормального подпорного уровня водохранилища Чебоксарской ГЭС на отметке 63 метра.

Вопрос о подъеме воды на Чебоксарском водохранилище поднимался и детально изучался не раз, и в 2015 году на основании доклада правительства Российской Федерации о нецелесообразности изменения решения правительства об установлении нормального подпорного уровня водохранилища Чебоксарской ГЭС на отметке 63 м Президентом Российской Федерации дано поручение обеспечить разработку и утверждение плана - графика мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС на этой отметке. Работа в этом направлении ведется.

Но это не значит, что снимается задача восстановления судоходства на Волге...

Между тем с 2003 года, когда губернатор Ходырев попросил главу государства поддержать идею строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, этот проект стал составной частью поручений Президента РФ, всех стратегических планов государства и решений правительства. Строительство плотины со шлюзами на границе Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахнинского района Нижегородской области поднимет уровень воды в Волге в среднем на два метра.

«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла - это вопрос не только спасения судоходства на внутренних водных путях, но и обеспечения работой, заказами третьего по важности в стране нижегородского судостроительного кластера», - отметил врио руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай.

Вопрос о необходимости строительства низконапорного гидроузла не раз рассматривался на площадках Государственной Думы и Совета Федерации. В прошлом году комитеты СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом по экономической политике по итогам своих совещаний подтвердили необходимость реализации проекта.

От Городца - посуху

Но ряд общественных деятелей выступили против строительства новой плотины. Активно муссируются слухи, что новое водохранилище ухудшит качество питьевой воды в Нижнем Новгороде и в целом санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе, поскольку в зону подтопления могут попасть кладбища, скотомогильники и хранилища с промышленными отходами.

Однако, по мнению проектировщика и специалистов, подобные заявления не соответствуют действительности. То есть влияние гидроузла на подтопление Балахны и прилегающих районов точно не будет существенно больше текущих показателей. Кроме того, создаваемая дополнительная дренажная система и защитные сооружения смягчат проблему подтоплений и зимой, когда водохранилище не наполнено.

На совещании отметили, что последние три месяца уровень воды в районе Городца был выше 68 метров, а в конце января в районе Балахны было больше 71 метра, причем во время паводка вода регулярно поднимается до отметки 74 метра. Поэтому разговоры о том, что 68 - это катастрофа, чисто политические.

По мнению специалистов, строительство Нижегородского низконапорного гидроузла позволит восстановить транспортное сообщение на ключевом отрезке Единой глубоководной системы, разгрузить дороги от большегрузного автотранспорта, снизить расходы на ремонт автотрасс и уровень атмосферного загрязнения в том же Нижнем Новгороде (перевозить грузы по реке на порядок экологичнее, чем фурами).

Альтернативой строительству Нижегородского низконапорного гидроузла может стать лишь поднятие всего Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров. Это выгодно гидроэнергетикам. Но, очевидно, такой проект приведет к затоплению гигантской территории не только в Нижегородской области (плотина низконапорного гидроузла образует не постоянное, сезонное водохранилище в 25 раз меньшей площади - около 40 кв. км).

Напомним, что принципиальные решения о необходимости строительства гидроузла давно приняты на всех уровнях, пора прекращать демагогию и приступать к делу.