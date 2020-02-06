2020-02-06T13:35:30+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали цыганскую преступную группировку, набравшую кредитов на два миллиона рублей

Задерживать банду пришлось с помощью ОМОНа
Вероника КОТИК
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В Нижнем Новгороде задержали цыганскую преступную группировку, набравшую кредитов на два миллиона рублей.В Нижнем Новгороде задержали цыганскую преступную группировку, набравшую кредитов на два миллиона рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Нижнем Новгороде задержали сразу троих участников цыганской преступной группировки. Они занимались мошенничеством в кредитно-финансовой сфере. По самым скромным подсчетам, ущерб от их деятельности составил около двух миллионов рублей.

- Свою преступную деятельность они вели на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В течение нескольких лет они брали потребительские и автомобильные кредиты на себя и подставных лиц.

Уголовные дела по фактам мошенничества были возбуждены еще в феврале 2019 года. Однако выйти на след организаторов преступной группировки удалось только сейчас. Ими оказались две женщины – 38 и 30 лет, а также их 32-летний знакомый.

- Сейчас все они уже дали признательные показания. Свою вину в этом преступлении они полностью признали, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В соответствии с решением суда они заключены под стражу. По предварительным данным, ущерб от их действий составил около двух миллионов рублей.

В настоящее время расследование этого преступления продолжается. Сейчас следователи пытаются установить дополнительные эпизоды их преступной деятельности, а также иных участников банды. Все они также будут привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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