2020-02-04T14:54:25+03:00
Происшествия

«Хотел откупиться, еле стоял на ногах»: Пьяный полковник полиции устроил ДТП с фурой в Нижегородской области

Он пытался дать водителю большегруза денег, но тот отказался
Юлия ИСАЕВА
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Пьяный полковник полиции устроил ДТП с фурой в Нижегородской областиПьяный полковник полиции устроил ДТП с фурой в Нижегородской областиФото: "КП" Архив
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Вечером 29 января в Краснобаковском районе Нижегородской области водитель «Форда» устроил аварию на встречной полосе: он не справился с управлением и протаранил фуру. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального ГУ МВД, происшествие случилось на 129 километре автодороги Нижний НовгородКиров.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, установили, что виновник работает в правоохранительных органах – он является начальником отдела по работе с личным составом Семеновского ОВД. Медицинское освидетельствование показало, что во время ДТП он находился за рулем иномарки в нетрезвом виде.

По словам водителя большегруза – Сергея Миронова, «Форд» въехал прямо в переднее левое колесо, из-за чего у фуры вырвало рулевую колонку.

- После столкновения я вылетел в кювет. «Форд» ехал из Нижнего Новгорода, машину мотало из стороны в сторону. Мужчина, который вышел из машины, еле стоял на ногах, от него очень сильно пахло спиртным, - рассказал корреспондентам программы «Кстати» пострадавший водитель.

Как утверждает Миронов, водитель «Форда» хотел договориться на месте, без привлечения сотрудников ГАИ, предлагал деньги.

- Он говорил, что с ним бесполезно бодаться, почувствовал себя царем. Предлагал выплачивать мне каждый месяц по 50 тысяч рублей, пытался провоцировать, но ничего не получилось. Мы вызвали ГАИ, - добавил водитель фуры.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что с занимаемой должности полковника уже уволили «за совершение поступка, не совместимого со службой в органах внутренних дел». Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли и его начальника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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