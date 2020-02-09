2020-02-09T13:54:27+03:00
Общество

«Очень повезло с соседкой»: Художница из Арзамаса превратила свой подъезд в художественную галерею

У талантливой нижегородки уже появились поклонники [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: паблик "Регион-52"Фото: паблик "Регион-52"
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Настоящая художественная галерея появилась на стенах подъезда в жилом доме №3 11-ого микрорайона в Арзамасе. Их расписала местная талантливая художница Надежда Худина.

Женщина превратила стены в настоящую сказку: на лестничных проемах расцвели поля, открылись удивительные пейзажи и даже поселились дикие животные. На фотографиях, которые в социальных сетях разместили соседи Надежды, видно дельфинов, пальмы, сказочные леса. А потайная дверь, которую она нарисовала между этажами, завораживает.

Фото: паблик "Регион-52"

Фото: паблик "Регион-52"

Фото: паблик "Регион-52"

Фото: паблик "Регион-52"

По словам очевидцев, идея расписать подъезды появилась у Надежды несколько лет назад. Начала она со своего этажа, а затем перешла на соседние. Теперь сказка живет на каждом этаже. Более того, работу художницы оценили и сотрудники управляющей компании - они поддержали идею и даже предоставили краски.

Фото: паблик "Регион-52"

Фото: паблик "Регион-52"

Талантом Надежды восхищаются жители из разных уголков Нижегородской области.

- Вот кого надо нанимать делать капремонт!Счастья и здоровья Вам добрая художница! - пишет в комментариях Марина Сальникова

- Класс! Нам бы так, а то как свиньи ходим в обкуренных до ужаса подъездах. Молодец! - позавидовала Анюта Колотухина.

- Интересно, сколько людей, будучи нетрезвыми, впишутся в стены пытаясь зайти в нарисованные двери? - поинтересовался Юрий Волков.

- Красота, а уж где двери потайные просто сказка, так и хочется открыть и заглянуть! Все картины дышат добром, очень повезло жителям, что у них такая талантливая и добрая соседка! - отметила Светлана Гундяева .

ИСТОЧНИК KP.RU

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