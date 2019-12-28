2019-12-28T22:19:46+03:00
Происшествия

Новая авария с участием делимобиля: Иномарка влетела в отбойник на Мызинском мосту

К счастью, водитель автомобиля остался жив [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новая авария с участием делимобиля: Иномарка влетела в отбойник на Мызинском мосту. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".Новая авария с участием делимобиля: Иномарка влетела в отбойник на Мызинском мосту. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".
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Минувшим вечером в Нижнем Новгороде произошла авария с участием делимобиля – на этот раз автомобиль Renault Logan при выезде с проспекта Гагарина на Мызинский мост врезался в отбойник. Первыми о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Авария произошла около девяти часов вечера, - написали очевидцы в группе «ЧП.ДТП. Нижний Новгород». – По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "ЧП. ДТП.Нижний Новгород".

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "ЧП. ДТП.Нижний Новгород".

- Такое ощущение, что каждый день разбивают делимобиль. Сколько небитых осталось? – отметил Василий Малев.

- Не своё - не жалко, - согласился Иван Бровкин. - Слава Богу, что никого не сбил.

- Хорошо хоть других не покалечил, - уверен Алексей Минаев.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".

В настоящее время подробности этого происшествия выясняются. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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