2020-01-01T11:01:32+03:00
Общество

Мокрый снег и гололед ожидаются в Нижегородской области

Такая погода простоит в регионе до конца дня 1 января
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Мокрый снег и гололед ожидаются в Нижегородской области.Мокрый снег и гололед ожидаются в Нижегородской области.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Нижегородской области ожидается мокрый снег и гололед. Соответствующее предупреждение выпустило ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, до конца 1 января 2020 года в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается налипание мокрого снега и гололед, - говорится в сообщении ЦУКС. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи. Также возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций. Также из-за сильного снега возможно падение деревьев со слабой корневой системой.

В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует пожилым людям воздержаться от прогулок в одиночку, а взрослых просят не отпускать детей на улицу одних. Также нижегородцев просят тщательно подбирать обувь – в такую погоду стоит выбирать малоскользящую обувь.

При этом передвигаться стоит особенно аккуратно. Из-за установившейся погоды возможно увеличение случаев травматизма среди нижегородцев. Это может быть вызвано падением снега, сосулек и слишком скользкими тротуарами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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