Мокрый снег и гололед ожидаются в Нижегородской области

В Нижегородской области ожидается мокрый снег и гололед. Соответствующее предупреждение выпустило ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, до конца 1 января 2020 года в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается налипание мокрого снега и гололед, - говорится в сообщении ЦУКС. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи. Также возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций. Также из-за сильного снега возможно падение деревьев со слабой корневой системой.

В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует пожилым людям воздержаться от прогулок в одиночку, а взрослых просят не отпускать детей на улицу одних. Также нижегородцев просят тщательно подбирать обувь – в такую погоду стоит выбирать малоскользящую обувь.

При этом передвигаться стоит особенно аккуратно. Из-за установившейся погоды возможно увеличение случаев травматизма среди нижегородцев. Это может быть вызвано падением снега, сосулек и слишком скользкими тротуарами.