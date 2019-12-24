2019-12-24T15:13:02+03:00
Общество

«Зима радует»: Из-за аномального тепла небо над Арзамасом осветила радуга

Сейчас климатическая норма превышена на 7-10 градусов [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Зима радует»: Из-за аномального тепла небо над Арзамасом осветила радуга. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".«Зима радует»: Из-за аномального тепла небо над Арзамасом осветила радуга. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Свидетелями необычного для зимы природного явления стали сегодня утром жители Арзамаса – там в канун Нового года небо осветила радуга. Удивленные горожане даже не знали, радоваться этому зимнему чуду или расстраиваться из-за капризов природы.

- Зима радует, - поделились местные жители необычными снимками в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Арзамасский район. Сегодня 24 декабря - дождь и радуга.

Эти красивые, но весьма необычные для декабря снимки вызвали целую волну обсуждения в социальных сетях. Тем более, что погода в последнее время для нижегородцев одна из самых больных тем.

- Природа совсем с ума сошла, - уверена Алеся Графова.

- Дай бог, чтобы в июле не пошел снег, - поделился своими опасениями Дмитрий Усов.

Сейчас климатическая норма в Нижегородской области превышена на 7-10 градусовФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Сейчас климатическая норма в Нижегородской области превышена на 7-10 градусовФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Впрочем, особенно удивляться такому зрелищу в нынешнем декабре не стоит. Как объяснили синоптики, виной всему аномальное тепло, установившееся в Нижегородской области.

- Для зимы радуга действительно довольно редкое явление, - пояснила «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева. – Что такое радуга? Это преломление солнечного света на частичках воды. Зимой, как правило, они превращаются в лед, и возникает гало. Однако сейчас в Нижегородское области аномально теплая погода – климатическая норма превышена на 7-10 градусов. Поэтому в нижних слоях атмосферы и возникла радуга. Тем не менее, характерные для летних месяцев явления – такие как гроза или радуга – у нас фиксируются едва ли не круглый год. К примеру, гроза в Нижегородской области не наблюдалась только в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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