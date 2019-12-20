Олег Лавричев назначен председателем совета директоров АПЗ имени Пландина

Олег Лавричев покинул должность генерального директора АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» и стал председателем Совета директоров предприятия. Гендиректором предприятия назначен Андрей Капустин, сообщает пресс-служба завода.

Олег Лавричев занимал должность генерального директора АПЗ в течение 11,5 лет. За это время основным показатели деятельности предприятия увеличились в разы. Если в кризисный 2008 год, когда Олег Лавричев возглавил завод, объемы производства составляли чуть более 2,4 миллиардов рублей, то в 2018 году они достигли 12 миллиардов рублей. Зарплата сотрудникам предприятия ежегодно увеличивается до 10-13%.

- В декабре бенифициар холдинга «Социум-А» Игорь Ашурбейли предложил мне возглавить Совет директоров АПЗ, и я согласился. Я буду заниматься стратегиями развития предприятия и координировать деятельность научно-технического совета предприятия, - заявил Олег Лавричев. – Финансово-хозяйственная деятельность завода останется в компетенции генерального директора. Масштабы деятельности АПЗ предполагают, что одному из нас необходимо сконцентрироваться на текущих задачах, а другому – на стратегических направлениях. Нам нужно думать, чем АПЗ будет загружен в долгосрочной перспективе, нам нельзя снижать темпы.

Справка «КП»:

Андрей Анатольевич Капустин родился 27 января 1970 года в городе Талды-Курган Казахской ССР. В 1993 году он окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. В 1992 году прошел стажировку в аудиторской компании Гамбурга. Трудовую деятельность начал в 1992 году директором, затем гендиректором компании «Бейкер Тилли Русаудит». В 2006-2009 годах – генеральный директор ЗАО «Военно-промышленная компания» (ныне АО «Социум-А»). Работал заместителем генерального директора ОАО «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз – Антей» им. академика А.А. Расплетина», ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», управляющим директором АО «АВИАСТАР-СП». С августа 2019 г. – заместитель генерального директора АО «Социум-А».

13 января 2020 года Андрей Капустин вступит в должность генерального директора АПЗ.

– Главной своей задачей на должности генерального директора завода вижу безусловное выполнение всех обязательств предприятия, прежде всего гособоронзаказа и увеличение прибыли. С Олегом Вениаминовичем Лавричевым, командой руководителей и самим заводом я знаком с 2008 года. Уверен, наша совместная работа на АПЗ даст мультипликативный эффект за счет синергии опыта, что, несомненно, должно сказаться на развитии предприятия в целом, – отметил Андрей Капустин.