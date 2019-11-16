Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на выходные 16-17 ноября 2019 года: Тепло и солнечно

Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на выходные 16-17 ноября обещает на редкость теплые и солнечные дни. Лишь в воскресенье возможен небольшой дождь, поэтому без зонтика на улицу лучше не выходить.

- В субботу столбики термометров поднимутся до +2 градусов, - обещают синоптики. – При этом весь день продержится сухая и солнечная погода. В ночные часы нижегородцев ожидает небольшой морозец до – 2 градусов.

Уже в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь. Такая же погода сохранится и утром в воскресенье.

- В воскресенье, 17 ноября, станет заметно теплее. Днем воздух прогреется до +5 градусов, - обещают синоптики. – При этом уже к полудню дождь прекратится, и снова установится сухая погода. Даже в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже + 4 градусов. Также тепло будет и утром понедельника.