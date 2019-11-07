Стало известно, какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2020 году

В 2020 году нижегородцев ждет масштабная дорожная кампания – в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе планируется отремонтировать 24 участка общей протяженностью 28 километров.

Самый большой объем работ будет проведен в Советском районе, где будут отремонтированы сразу восемь участков. При этом программой предусмотрен не только ремонт дорожного покрытия, но и мероприятия по безопасности дорожного движения. В частности, специалистами будут установлены новые знаки и нанесена разметка.

- При составлении плана ремонта дорог на 2020 год он должен быть синхронизирован с планом ремонта коммуникаций ресурсоснабжающими организациями, - ранее рекомендовал департаменту дорожного хозяйства председатель комиссии по транспорту и связи гордумы Станислав Прокопович. - Чтобы мы имели четкую дорожную карту – сначала ремонт, потом дорога, чтобы потом не вскрывать отремонтированную дорогу.

В общей сложности, в 2020 году на ремонт дорог в Нижнем Новгороде будет выделено 494,8 миллионов рублей. Это несколько меньше, чем в 2019 году. По данным администрации, сокращение выделенных средств объясняется графиком финансирования программы из федерального бюджета.

КОНКРЕТНО

Какие дороги будут отремонтированы в 2020 году?

* Советский район

- на улице Рокоссовского на участке от улицы Ванеева до улицы Генерала Ивлиева

- на улице Адмирала Васюнина на участке от улицы Ванеева до улицы Генерала Ивлиева с двумя развязками

- на улице Генкиной на участке от улицы Тимирязева до улицы Родниковой и от дома №100 до улицы Белинского

- на улице Ошарской на участке от улицы Белинского до улицы Республиканской

- на улице Ошарской на участке от улицы Республиканской до улицы Гужевой

- на улице Артельной на участке от проспекта Гагарина до улицы Чачиной

- на улице Агрономической на участке от улицы Ванеева до улицы Саврасова и до улицы Бекетова

- на улице Республиканской на участке от улицы Ломоносова до улицы Родниковой

* Автозаводский район

- на улице Патриотов на участке от улицы Космической до улицы Гайдара

- на улице Колхозной на участке от улицы Янки Купалы до улицы Старых Производственников

- на улице Комсомольской на участке от проспекта Октября до улицы Строкина

- на улице Красноуральской на участке от проспекта Ильича до улицы Спутник

* Сормовский район

- на улице Федосеенко на участке от улицы Культуры (ж/д переезд) до улицы Федосеенко, д.54

- на Юбилейном бульваре на участке от улицы Коминтерна до улицы Циолковского

- на проезде от улицы Коминтерна до улицы Щербакова включая круговое движение в районе станции ВАЗ.

* Нижегородский район

- на улице Ильинской на участке от улицы Добролюбова до улицы Рождественской

- на улице Суетинской на участке от набережной Федоровского до улицы Гоголя

- на набережной Федоровского на участке от улицы Суетинской до переулка Урожайного

* Канавинский район

- на улице Путейской на участке от улицы Архангельской до Автодорожного проезда

- на Московском шоссе на участке от улицы Гордеевской до путепровода у к/т Москва

* Ленинский район

- на улице Памирской

- на проспекте Ленина на участке от УГЖД до транспортной развязки проспект Ленина – улицы Новикова Прибоя

* Московский район

- на улице Страж Революции

- На Сормовском шоссе на участке от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы.