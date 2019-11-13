«Ушел в плохо закрытую дверь»: Белый кот с разноцветными глазами пропал в Нижнем Новгороде

- Внимание! Пропали два кота! Нижегородской район, улица Рождественская. Большой, белый, пушистый с разным цветом глаз и короткошерстный рыжий, экзот, - 12 ноября объявление Надежды Хайдаровой моментально облетело социальные сети.

Десятки неравнодушных нижегородцев сделали репосты себе на страницы. По словам Надежды, ее питомцы ушли из дома через плохо закрытую входную дверь.

- Важна любая информация. Всегда помогала потеряшкам и бездомышам, не думала, что с моими котами может такое случится. Прошу всех, кто может помочь, - написала девушка.

Утром 13 ноября появилась информация, что один из «беглецов», рыжий, нашелся. Он сам вернулся в родной подъезд и сидел на подоконнике. Поиски беленького кота с разноцветными глазами пока продолжаются.

КОНКРЕТНО

Если вы увидите белого, пушистого кота с разноцветными глазами - желтым и голубым, пожалуйста, позвоните Надежде по телефону: 8-910-894-36-59.