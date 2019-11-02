Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на выходные 2 - 4 ноября 2019 года: Потепление и дождь

В эти долгие выходные нижегородцев ожидает относительно теплая погода – в период со 2 по 4 ноября в Нижнем Новгороде ожидается потепление и дождь. Уже второго ноября в регионе столбики термометров в дневные часы поднимутся до +1 градуса. Однако ночью станет заметно прохладнее - столбики термометров опустятся до – 3 градусов.

- Уже в воскресенье, 3 ноября, днем воздух прогреется до +3 градусов, - обещают синоптики. – Однако, несмотря на потепление, к вечеру в регионе ожидается дождь. И погода заметно испортится. Так что нижегородцам стоит в любом случае стоит одеваться теплее.

В День народного единства, 4 ноября, в Нижегородской области станет еще теплее – столбики термометров поднимутся до +5 градусов. В дневные часы также ожидается небольшой дождь. Даже ночью будет не прохладнее +2 градусов. К вечеру прекратится даже дождь.