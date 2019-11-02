2019-11-02T10:45:54+03:00
Общество

Долгострой на улице Мельникова решили достраивать через процедуру банкротства

Сейчас стоимость завершения строительства составляет около 22 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Долгострой на улице Мельникова решили достраивать через процедуру банкротства.Долгострой на улице Мельникова решили достраивать через процедуру банкротства.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Долгострой на улице Мельникова, 26а решено достраивать через процедуру банкротства. Об этом стало известно в ходе встречи с дольщиками инспекции Госстройнадзора.

- Так как застройщик – ООО «АСК» на сегодня не имеет финансовую возможность завершить строительство, было принято решение достраивать дом через процедуру банкротства, - рассказала руководитель инспекции Мария Пинегина. – Она была инициирована «Фондом защиты прав граждан», в связи с чем инспекция подготовила соответствующее обращение в Фонд. Закон позволяет Фонду выступать в качестве истца, не являясь кредитором.

По словам Марии Пинегиной, отказом в удовлетворении требований Фонда в данном случае может являться ввод дома в эксплуатацию. А значит, застройщик может продолжать поиск средств и достраивать дом. Однако в случае участия Фонда он будет жестко ограничен датой принятия судом решения о признании его банкротом.

К слову, в настоящее время степень готовности долгостроя на улице Мельникова 26а составляет 95%. Стоимость завершения строительства оценивается в 22 миллиона рублей.

СПРАВКА

Дом на Мельникова, 26а включен в список проблемных объектов с июня 2017 года. Изначально достройка дома предполагалась силами имеющегося застройщика тремя денежными траншами. Однако после первого транша второй так и не поступил. Последняя проверка в рамках государственного регионального строительного надзора была проведена в период с 9 по 11 сентября. На тот момент строительные работы на объекте уже не производились. Учитывая неоднократный перенос застройщиком сроков ввода дома в эксплуатацию, было решено обратиться в Фонд для запуска процедуры банкротства застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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