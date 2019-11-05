«Вместо крыши увидели звездное небо»: Жителей многоэтажки на улице Страж Революции уже полгода заливает дождями

Красивая добротная сталинка на улице Страж Революции за последние полгода превратилась для своих обитателей в настоящее стихийное бедствие. А началось все с обычной оттепели.

- Этой весной погода была переменчивой – морозы то и дело сменялись оттепелями и наоборот, - рассказывает «Комсомолке» житель дома № 6/3 по улице Страж Революции Николай Вахонин. – В результате, крыша начала протекать. Да так сильно, что залило с пятого по третий этаж. У нас вообще всего одна комната из трех в квартире уцелела.

После весенней оттепели дом превратился в рассадник плесени. ФОТО: Николай Вахонин.

После весенней оттепели квартира Вахониных больше напоминала поле битвы: вздувшиеся полы, перекошенные пластиковые окна и двери, отклеившиеся обои и покрытые плесенью стены. Причем каждый новый дождь превращался в новое стихийное бедствие. Из-за капающей с потолка воды жильцам приходилось пускать в ход всю домашнюю утварь – от тазиков до цветочных горшков.

- Мы решили, что пока не отремонтируют крышу, что-либо делать внутри квартиры бессмысленно, - рассказывает Мария Вахонина. – К счастью, в одной комнате крыша осталась целой – там поставили кроватку для годовалого сына. И стали ждать обещанных ремонтных работ. Но за все лето так и не дождались.

Размер ущерба после весенней непогоды эксперты уже оценили в 33 тысячи рублей. ФОТО: Николай Вахонин.

Чтобы ускорить решение коммунального вопроса, жильцы дома отправились в суд. Но пока ходили по инстанциям, грянула новая напасть – началась осень.

- В субботу, 2 ноября, мы услышали страшный грохот и скрежет, - вспоминает Николай. - Сначала мы даже не поняли, что случилось. А потом догадались заглянуть на чердак. Вместо крыши мы увидели звездное небо!

Впрочем, любоваться такой красотой у жителей дома не было никакого желания. Вместо этого им пришлось срочно вспоминать азы плотницкого дела.

- Чтобы хоть как-то разогнуть эти металлические листы, нам с соседом надо было карабкаться в темноте по скользкой крыше, - объясняет Николай. - Конечно, мы не рискнули. Кое-как отверстие в один квадратный метр мы заткнули какими-то подручными материалами, а по полу чердака расстелили пленку и куски стекловаты. Надеялись, что благодаря этому потоп с потолка будет поменьше.

Вместо крыши жители увидели звездное небо. ФОТО: Николай Вахонин.

Самым неприятным сюрпризом во всей этой истории стал тот факт, что новая течь образовалась аккурат над единственной уцелевшей комнатой в квартире. А значит, очередной ливень мог пролиться прямо в кроватку к маленькому сынишке.

- За все эти долгие выходные к нам не приехала ни одна аварийная служба, - возмущается Николай Вахонин. – Появились коммунальщики только сегодня утром.

Ну, а пока специалисты латают крышу, сами жители пытаются оценить ущерб. Урон от весенней протечки только в одной из квартир независимые эксперты оценили в 33 тысячи рублей. Во сколько обойдется новая волна стихии, еще только предстоит подсчитать.

Отверстие в крыше составило больше 1 квадратного метра. ФОТО: Николай Вахонин.

ОФИЦИАЛЬНО

- 5 ноября обслуживающей организацией проводились ремонтные работы на поврежденных участках кровли. Листы кровельного покрытия закреплены, стыки обработаны наплавным материалом, аварийная ситуация устранялась в течение дня, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе домоуправляющих компаний Нижегородского, Советского, Приокского, Канавинского, Московского районов Нижнего Новгорода. - Причиной протечек является частичное нарушение элементов кровли (кирпичной кладки на кровле, парапетов), возникшее, в том числе в силу возраста здания 1938 года постройки. Крыша требует текущего ремонта, который будет выполнен в рамках средств, собираемых жителями. В настоящее время идет выбор подрядной организации для выполнения данных работ, требующих специализации, в частности опыта работы с кирпичной кладкой на скатных кровлях. В жилых помещениях, где произошли протечки, специалистами домоуправляющей компании составлены акты о пролитии, на основании которых жителям будет возмещён ущерб после того, как будут проведены ремонтные работы на кровле.