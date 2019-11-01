В Нижнем Новгороде будет создана система мониторинга качества воздуха

В Нижнем Новгороде планируется создать систему мониторинга качества воздуха. Об этом стало известно в ходе встречи главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Приокского района

- Мы сейчас ведем работу над созданием системы мониторинга качества воздуха и одним из параметров там является контроль за количеством взвешенных частиц в воздухе, - рассказал Владимир Панов. - Сейчас уже выполнена большая исследовательская работа относительно параметров, которые будут учитываться. Задача одна – получить возможность контроля качества атмосферного воздуха в режиме онлайн.

Кстати в тестовом режиме данная система должна заработать уже в ноябре-декабре 2019 года.

- Для того чтобы выбрать оптимальное оборудование, мы составили карту автоматизированных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, - рассказали присутствующие в зале разработчики системы. - Сейчас уже подобран перечень загрязняющих веществ, которые будут оптимальными для мониторинга. Там семь параметров, в том числе взвешенные вещества. Тестовый период должен начаться в ноябре-декабре. Эти наблюдения будут скоординированы с данными государственной системы мониторинга Росгидромета. После анализа полученных результатов за три месяца мы планируем перейти к масштабированию этого проекта. В перспективе рассчитываем дойти до 21 поста наблюдения. Очень важно, чтобы каждый житель был уверен, что живет в экологически безопасном городе.