Стали известны итоги голосования за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2020 году

В Нижегородской области завершилось голосование за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2020 году. Всего на суд нижегородцев было выставлено 163 общественных пространства, 84 из которых расположены на территории Нижнего Новгорода. В целом в голосовании могли принять участие жители 18 городов Нижегородской области, население которых превышает 20 тысяч человек.

- Главным отличием этого года стал переход на электронное рейтинговое голосование, - рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков. – Если в прошлом году рейтинговое голосование было совмещено с выборами и всем участником приходилось заполнять бумажные анкеты, то на этот раз мы максимально упростили этот процесс.

И это дало свои результаты – за месяц в голосовании приняли участие 223 тысячи нижегородцев. Активнее всего в этот процесс включились жители Советского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода. По области отличились Сергач, Лысково и Навашино.

- Теперь, когда опубликованы итоги голосования, все муниципалитеты должны провести общественные комиссии, - рассказал Андрей Чертков. – Там будут окончательно определены те территории, которые должны быть благоустроены в 2020 году. Думаю, что к 7 ноября они будут проведены во всех муниципалитетах. А затем должны состояться первые общественные обсуждения, где нижегородцы смогут высказать свои предложения по благоустройству и наполнению этих общественных пространств. Вслед за этим должны быть подготовлены дизайн-проекты, общественные слушания по которым планируется провести до конца января. Ну, а к 1 мая должны быть завершены все конкурсные процедуры.

Что касается объемов финансирования, то окончательная сумма пока не называется. Однако ожидается, что она будет не меньше уровня прошлого года.

КОНКРЕТНО

Какие общественные пространства оказались в лидерах по итогам голосования?

* Автозаводский район

- Парк культуры и отдыха Автозаводского района (2 очередь) – 14435 голосов

- Парк славы (1 очередь) – 5911 голосов

- Сквер «Самбо» по улице Дружаева – 4516 голосов

* Канавинский район

- Сквер по Ярмарочному проезду – 4916 голосов

- Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе (2 очередь) – 3815 голосов

- Бульвар по улице Сергея Есенина (1 очередь) - 3703 голоса

* Ленинский район

- Парк Станкозавода (1 очередь) – 6777 голосов

- Сквер у гостиницы «Заречная» - 4144 голоса

- Сквер в переулке Трамвайный – 2115 голосов

* Московский район

- Бульвар «Авиастроителей» (2 очередь) – 2820 голосов

- Сквер Стелы погибшим Героям на улице Чаадаева - 2266 голосов

- Сквер «Юбилейный» по улице Страж Революции (1 очередь) – 2220 голосов

* Нижегородский район

- Территория между д. 2 к.1 по ул. Германа Лопатина и д. 3а по Казанскому шоссе – 3578 голосов

- Территория на пересечении улицы Германа Лопатина и Верхне-Печерской – 2935 голосов

- Сквер на пересечении улицы Ковалихинская и улицы Семашко – 2034 голоса

* Приокский район

- Бульвар по пр. Гагарина вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина

(1 очередь) – 3022 голоса

- Сквер на площади имени Маршала Жукова – 2148 голосов

- Бульвар в микрорайоне «Щербинки-2», на участке от д. 186 до д. 222 по проспекту Гагарина – 2076 голосов

* Советский район

- Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина (2 очередь) - 9547 голосов

- Площадь Советская – 7481 голос

- Сквер 65-летия Победы – 5050 голосов

* Сормовский район

- Парк «Светлоярский» (2 очередь) – 8 772 голоса

- Сквер на площади Славы – 5306 голосов

- Сквер на площади Буревестника – 5292 голоса

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1,6 миллиардов рублей вложено в реализацию этой программы в 2019 году.

348 дворовых территорий в плане

Планируется благоустройство 348 дворовых территорий и 100 общественных пространств

КСТАТИ

• В Сергаче в этом году пришла голосовать за объекты благоустройства семья из 13 человек.

• В Кулебаках в пункты голосования пришли сразу два гражданина Турции. По их словам, там они решили проголосовать за благоустройство малой родины своих жен.

• В Арзамасе голосовать пришли сразу 15 человек из совета ветеранов. Все они отдали голоса за благоустройство мемориала Вечный огонь.