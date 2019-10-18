2019-10-18T16:17:08+03:00
Общество

Кубок АО «Арзамасский приборостроительный завод» по рыбной ловле на спинниг прошел 12 октября

Участие в состязании приняли 44 рыбака
Анна МИГАЛОВА
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Фото Елены Галкиной.Фото Елены Галкиной.
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В минувшую субботу 12 октября в пансионате «Морозовский» прошло самое тихое мероприятие года – открытый осенний Кубок АО «АПЗ» по рыбной ловле на спиннинг.

Фото Елены Галкиной.

Фото Елены Галкиной.

Стартовали участники (а их было 44) с приятным бонусом: на регистрации каждый получил в подарок от рыболовного магазина «Перекат» комплект снастей. После чего рыболовы распределились по берегам пруда, и начались четыре соревновательных часа.

Подготовились к встрече с окунями и щуками все, но рыба шла не к каждому.

Фото Елены Галкиной.

Фото Елены Галкиной.

– Менял несколько насадок, но не получается, – сказал ветеран Арзамасского приборостроительного завода Николай Самойленко. – Может, погода подвела, а может, рыба прикормлена, сытая...

– Наловил окуньков, – признался Максим Горшков. – В этом турнире участвую каждый год – и зимой, и осенью. Здесь главное – азарт, соревновательный дух, конкуренция.

Победителей основного турнира определило контрольное взвешивание. На третье место потянул улов Сергея Савельева, на второе – добыча Владимира Коновалова. Победил Сергей Николаев.

– Наверное, помогла удача. Может, правильные снасти, – поделился он впечатлениями. – Нацеливался на окуня. Но первых двух мелких даже выпустил, думал, погоды мне не сделают. А тут – одна щука, за ней вторая! Участвую в этом турнире четвертый раз, и впервые такой результат! Очень рад. Если рабочий график позволит, приеду и на зимний кубок.

Продолжили соревнования блиц-турнир «до первой пойманной», где победителем стал Николай Холгов, и турнир по кастингу – здесь самым метким стал Роман Голованов.

Директор пансионата «Морозовский» Наталья Иванкова, председатель совета трудовой молодежиАО «АПЗ» Илья Теплов и представитель магазина «Перекат» Александр Губанов вручили призерам и победителям грамоты, медали, подарочные сертификаты на приобретение рыболовного снаряжения. Свои призы получили также самый юный участник Захар Чурилов и девушки-участницы Карина Чурилова и Екатерина Голоднова.

Завершился турнир совместным горячим обедом от «Морозовского» на свежем воздухе: кашей с мясом, чаем и пирожками.

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