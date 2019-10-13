2019-10-13T17:15:47+03:00
Общество

На Автозаводе вандалы разгромили дождевой сад

Растения не продержались на озере и двух недель [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На Автозаводе вандалы разгромили дождевой сад. ФОТО: Институт Урбанистики НН.На Автозаводе вандалы разгромили дождевой сад. ФОТО: Институт Урбанистики НН.
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Вандалы разгромили дождевой сад, созданный силами местных жителей и организаторов на озере «Земснаряд-2» на проспекте Молодежный в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Предполагалось, что высаженные на озере растения смогут сами очищать воду озера и дождевые стоки, в том числе поглощать тяжелые металлы. Однако растения на озере не продержались и двух недель.

- Культурный район оказался очень некультурным! Команда Института была на таком подъеме после фестиваля, но прошло две недели, и нас охватил ужас, - сообщили представители Института Урбанистики в социальной сети. - Наш партнер по уличной мебели, 10 октября устанавливал на озере скамьи. Но не успели мы вернуться на следующее утро, как одну скамью вывернули из бетонного основания и отломали спинку, а бетонную урну выкинули в воду. Выкопали несколько крупных растений. Вырвали из земли столб с табличкой, рассказывающей о дождевом саде.

Напомним, дождевой сад был создан в рамках фестиваля «UrbanFest.Автозавод». Растения были высажены и в озере, и на его берегах. Планировалось, что за растениями будут ухаживать сами жители. Специально для этого их обучили уходу за растениями в ходе фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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