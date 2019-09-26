Нижегородец украл свою 15-летнюю возлюбленную и на попутке довез до Кургана

Поистине африканские страсти кипели на днях в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Там 20-летний молодой человек украл свою юную возлюбленную и на попутке довез ее до Кургана. Первыми, как и положено, забили тревогу родители девушки.

- 13 сентября в полицию поступило заявление от жительницы поселка Дальнее Константиново, которая сообщила об исчезновении своей 15-летней дочери, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По ее словам, накануне рано утром девушка ушла из дома и не вернулась.

К расследованию этого преступления сразу же подключились местные полицейские. Перепуганные местные жители грешили и на маньяков, и на торговцев детьми. Однако виной всему оказалась любовь.

- Около восьми утра 12 сентября он заставил меня выйти с ним из дома, - всхлипывая, рассказывала позднее полицейским Виктория Криворотова (имя героини изменено – прим. Ред.) – Он угрожал, что если я не выйду, он нападет на меня и на маму. А когда я вышла, он поймал попутку и засунул меня в машину.

Однако не все в этой истории так просто. Не исключено, что изливая душу сотрудникам правоохранительных органов, девушка все же слегка лукавила. Ведь на таких попутках с молодым человеком они добрались ни много ни мало до Кургана. Там-то рядом с одним из кафе их и задержали полицейские.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сам задержанный мужчина ранее уже был судим по статье «Кража». Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.