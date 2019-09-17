18-летняя девушка покончила с собой на детской площадке в Нижнем Новгороде

Жуткую картину наблюдали жители улицы Фучика в Нижнем Новгороде утром в пятницу, 13 сентября. На одной из детских площадок, прямо на турнике, было обнаружено тело 18-летней девушки. Она покончила с собой из-за того, что парень не простил ей измену.

«Переспала с другим в клубе»

Как утверждают в социальных сетях анонимные источники, Марина (имя девушки изменено, - прим.ред.) недавно проводила своего молодого человека в армию. Через несколько дней после этого она пошла в клуб, где согласилась провести ночь с незнакомым мужчиной.

- После этого ее стали мучить кошмары, совесть. Видимо, ее это окончательно довело, - рассказывает один из знакомых девушки.

Тем временем Следственный комитет уже проводит проверку.

- Труп действительно был найден рядом с жилым домом на площадке на улице Фучика. Предварительная причина случившегося – неразделенная любовь, - уточнили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

«Упал на колени перед гробом»

Но на этом история не заканчивается. После того, как Миша узнал о том, что его девушка покончила с собой, он сразу отпросился в увольнение и бросился в Нижний Новгород.

- Около могилы он упал на колени и сам попросил у нее прощения за случившееся и сказал, что никакой обиды на нее не держит, - сообщается в социальных сетях.

Вокруг этой истории уже разгорелся настоящий скандал. Одна часть знакомых Марины продолжает публиковать «желтые» подробности случившегося, а вторая – все опровергать. Одна из нижегородок в разговоре с «Комсомолкой» заявила, что у девушки были проблемы в семье. И якобы из-за этого она и решила покончить с собой.

- С Мишей у них все было идеально, они очень любили друг друга, - рассказала Диана (имя изменено, - прим.ред).

Тем временем на странице Марины творится настоящий хаос. Родственником пришлось взломать страницу погибшей девушки, потому что ее буквально закидали страшными сообщениями. Обстоятельства и истинные причины случившегося выясняют правоохранительные органы.