Новая площадка для выгула и дрессировки собак открылась в парке Пушкина
В парке Пушкина в Нижнем Новгороде завершились работы по устройству
площадки для выгула и дрессировки собак. Как уточнили в пресс-службе администрации города, рабочие установили там восемь тренировочных элементов для животных.
По словам главы Советского района Владимира Исаева, местные жители уже начали гулять на новой площадке со своими питомцами.
В рамках благоустройства в детской игровой зоне в парке Пушкина сейчас ведутся
работы по установке игровых элементов и освещения. На сегодняшний день там установлено более 60 мачт. В ближайшее время парк оборудуют 252 осветительными приборами: не только фонарями, но и декоративными светильниками.
Напомним, благоустройство сейчас также ведется на территории второго и третьего озера Щелоковского хутора. Там продолжаются работы по монтажу подшивки настила, полностью готово деревянное покрытие, идет установка основания вышки спасателей на третьем озере, туалетного модуля и медпункта, которые будут работать в купальный период.
ИСТОЧНИК KP.RU