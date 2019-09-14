Новая площадка для выгула и дрессировки собак открылась в парке Пушкина

В парке Пушкина в Нижнем Новгороде завершились работы по устройству

площадки для выгула и дрессировки собак. Как уточнили в пресс-службе администрации города, рабочие установили там восемь тренировочных элементов для животных.

По словам главы Советского района Владимира Исаева, местные жители уже начали гулять на новой площадке со своими питомцами.

В рамках благоустройства в детской игровой зоне в парке Пушкина сейчас ведутся

работы по установке игровых элементов и освещения. На сегодняшний день там установлено более 60 мачт. В ближайшее время парк оборудуют 252 осветительными приборами: не только фонарями, но и декоративными светильниками.

Напомним, благоустройство сейчас также ведется на территории второго и третьего озера Щелоковского хутора. Там продолжаются работы по монтажу подшивки настила, полностью готово деревянное покрытие, идет установка основания вышки спасателей на третьем озере, туалетного модуля и медпункта, которые будут работать в купальный период.