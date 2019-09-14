2019-09-14T12:54:13+03:00
Общество

Новая площадка для выгула и дрессировки собак открылась в парке Пушкина

Рабочие установили там восемь тренировочных элементов
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба горадминистрацииФото: пресс-служба горадминистрации
Изменить размер текста:

В парке Пушкина в Нижнем Новгороде завершились работы по устройству

площадки для выгула и дрессировки собак. Как уточнили в пресс-службе администрации города, рабочие установили там восемь тренировочных элементов для животных.

По словам главы Советского района Владимира Исаева, местные жители уже начали гулять на новой площадке со своими питомцами.

В рамках благоустройства в детской игровой зоне в парке Пушкина сейчас ведутся

работы по установке игровых элементов и освещения. На сегодняшний день там установлено более 60 мачт. В ближайшее время парк оборудуют 252 осветительными приборами: не только фонарями, но и декоративными светильниками.

Напомним, благоустройство сейчас также ведется на территории второго и третьего озера Щелоковского хутора. Там продолжаются работы по монтажу подшивки настила, полностью готово деревянное покрытие, идет установка основания вышки спасателей на третьем озере, туалетного модуля и медпункта, которые будут работать в купальный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородское «Торпедо» обыграло финский «Йокерит» со счетом 6:5
Нижегородка Дарья Кукушкина завоевала бронзу на первенстве Европы по академической гребле
Глеб Никитин: «На форуме «Россия – спортивная держава» проведут общерегиональную зарядку
Голосование за объекты благоустройства-2020 завершится 15 сентября
Пенсионер на иномарке насмерть сбил мотоциклиста в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области снизились цены на пшено, куриное мясо и сезонные овощи
11 писем с претензиями направлены в адрес частных перевозчиков в Нижнем Новгороде
Нижегородцы смогут обсудить будущее Большой Покровской и площади Горького
Более 400 волонтеров будут работать на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся пункт приема вторсырья, работающий на солнечных батареях
Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме «Россия – спортивная держава»
Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде в октябре
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет
Центр здоровья и спорта открылся в гимназии №2 Нижнего Новгорода
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Арзамасском районе
Новая машина по нанесению разметки вышла на дороги Нижнего Новгорода
Торжественное открытие благоустроенного сквера Прыгунова состоится 12 сентября
Водолазы начали чистить Мещерское озеро от мусора
Рецидивист из Лукоянова задушил знакомую во время ссоры
Нижегородцы помогут скорректировать Стратегию развития Нижнего Новгорода до 2030 года
Билеты на матч «Нижний Новгород» - «Краснодар» поступили в продажу