Дождевик и резиновые сапоги: Организаторы назвали форму одежды на AFP 2019

Сильный ливень и настоящая осенняя слякоть внесли свои коррективы в дресс-код главного музыкального фестиваля года Alfa Future People (18+). Без дождевика и резиновых сапог на фестивале в этом году лучше не появляться.

- Друзья, мы все надеемся на хорошую погоду и изменение прогноза. Но резиновые сапоги это абсолютный must have, - предупредили организаторы фестиваля всех участников. - Поле уже развезло, и без резиновых сапог передвигаться не советуем.

И действительно, едва приехав на фестиваль, все участники начали постить фотографии огромных «фестивальных» луж. В этом году они стали едва ли не главной достопримечательностью мероприятия. Сфотографироваться в резиновых сапогах в огромной луже – это обязательная часть программы всех гостей фестиваля.

Напомним, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» ведет онлайн-трансляцию с фестиваля Alfa Future People. Следите за нашим репортажем, и вы узнаете обо всем самом интересном, что будет происходить в эти дни в Большом Козино!