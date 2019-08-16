2019-08-16T20:22:45+03:00
Звезды

Дождевик и резиновые сапоги: Организаторы назвали форму одежды на AFP 2019

Погода внесла коррективы в дресс-код главного музыкального фестиваля года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Дождевик и резиновые сапоги: Организаторы назвали форму одежды на AFP 2019.Дождевик и резиновые сапоги: Организаторы назвали форму одежды на AFP 2019.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Сильный ливень и настоящая осенняя слякоть внесли свои коррективы в дресс-код главного музыкального фестиваля года Alfa Future People (18+). Без дождевика и резиновых сапог на фестивале в этом году лучше не появляться.

- Друзья, мы все надеемся на хорошую погоду и изменение прогноза. Но резиновые сапоги это абсолютный must have, - предупредили организаторы фестиваля всех участников. - Поле уже развезло, и без резиновых сапог передвигаться не советуем.

И действительно, едва приехав на фестиваль, все участники начали постить фотографии огромных «фестивальных» луж. В этом году они стали едва ли не главной достопримечательностью мероприятия. Сфотографироваться в резиновых сапогах в огромной луже – это обязательная часть программы всех гостей фестиваля.

Напомним, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» ведет онлайн-трансляцию с фестиваля Alfa Future People. Следите за нашим репортажем, и вы узнаете обо всем самом интересном, что будет происходить в эти дни в Большом Козино!

ИСТОЧНИК KP.RU

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