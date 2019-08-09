Стала известна предварительная программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде

В следующую субботу, 17 августа, Нижний Новгород будет отмечать свое 798-летие. «Комсомолка» публикует предварительную программу празднования.

Итак, в этом году праздник пройдет по новым правилам. «Комсомолка» публикует предварительную программу мероприятий.

Итак, главным местом отдыха нижегородцев в этом году будет не площадь Минина, а Нижневолжская набережная. Там с 12:00 пройдет фестиваль «Городской фудмаркет», где можно будет поучаствовать в приготовлении и дегустации блюд, а в 18:30 начнется фиеста воздушных шаров. В 20:30 начнется световое шоу с участием яхт, а в завершение вечера пройдет большой фестиваль фейерверков.

Около стадиона «Нижний Новгород» организуют мотор-шоу, в рамках которого участники будут соревноваться в дрифтинге. Начало – в 12:00.

В Сормовском парке для нижегородцев развернут хенд-мейд ярмарку. Она начнет работать с 9:00 и закроется в 16:00.

В Автозаводском парке с 15:00 до 18:00 пройдут фестиваль «Спортивный Нижний» и фестиваль красок.

На зеленой поляне на Молодежном проспекте с 12:00 до 22:00 будет работать общегородской фестиваль под открытым небом «Окрошка». Вход свободный.