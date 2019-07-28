«Моя мама, работая в три смены, возвращалась из ночной убитая»: Ирина Пегова рассказала подписчикам о своей матери и работе

Возвращаясь со съемок в Санкт-Петербурге, актриса Ирина Пегова разоткровенничалась подписчиками и рассказала им о тяжелых буднях своей матери. По ее словам, работа актрисы не идет ни в какое сравнение с тем трудом.

- Еду после ночной смены, счастливая, и вспоминаю свое детство, когда мама моя, работая в три смены в вилопрокатном цехе ВМЗ (зарабатывала горячий стаж) возвращалась из ночной убитая, ложилась мертвым сном спать. Мне даже стыдно сказать о том, что у нас «тяжёлая» работа ! Язык не повернётся это вымолвить, - отметила актриса, сопроводив свой пост хештегом #ялюблюсвоюработу. - Точно не сегодня на этой картине, когда все совпало: и компания волшебная, и полнометражное кино с человеческой выработкой и достойной историей, и любимый город Санкт-Петербург, и любимый отель с шикарным видом из окон. И мне ещё и деньги за это платят!

Подписчики актрисы по достоинству оценили такую честность и искренность Ирины Пеговой. По их мнению, это весьма редкое качество.

pegovairina Еду после ночной смены ... счастливая ... и вспоминаю свое детство, когда мама моя, работая в три смены в вилопрокатном цехе ВМЗ( зарабатывала горячий стаж ) возвращалась из ночной , убитая, ложилась мертвым сном спать... мне даже стыдно сказать о том , что у нас тяжёлая работа ! Язык не повернётся это вымолвить !! Точно не сегодня на это картине , когда все совпало и компания Волшебная @inga_oboldina @dobronravov.fedor @i_dobro @viktor_dobronravov , и полнометражное кино с человеческой выработкой и достойной историей, и любимый город Санкт-Петербург, и любимый Отель с шикарным видом из окон и мне ещё и деньги за это платят! #ночная #ялюблюсвоюработу #отпечалидорадости #кино #пеговаирина

- Честность лучшее качество человека! Адекватное восприятие жизни так же очень подкупает! Глядя интервью некоторых ваших коллег, когда они, делая трагическое лицо, говорят о своих «скитаниях», вспоминается сцена репетиции из «театрального романа» Булгакова. Спасибо вам Ирина за ваши роли и посты, - отметила elena_lifanova.

- Как здорово, что у Вас такие яркие впечатления от работы! Вы устали очень, но Вы счастливы, - согласилась lyukanext. - А как я Вас понимаю и немного завидую,, совсем чуть-чуть, когда Вы говорите про Санкт-Петербург.