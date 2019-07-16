«С этого надо начинать день!»: На стадионе провели зарядку для работников нижегородских предприятий

У работников нижегородских предприятий совсем скоро может появиться новая традиция – начинать день с зарядки на стадионе «Нижний Новгород». Начало ей было положено уже сегодня – 30 самых активных сотрудников собрались на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт».

- Перед нами стоит очень важная задача – к 2024 году регулярно заниматься спортом должны 55,4% жителей региона, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Причем это должны быть абсолютно разные люди - от воспитанников детских садов до людей старшего возраста.

Такие зарядки будут проводиться каждый вторник и четверг. ФОТО: Александр Чугунов.

Кстати, в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» министерство спорта выбрало Нижегородскую область в качестве пилотного региона по разработке проекта «Корпоративный спорт».

- В рамках проекта «Корпоративный спорт» мы будем создавать условия для тех, кто много времени проводит на работе, - отметил Глеб Никитин. - Зарядки на территории стадиона «Нижний Новгород» - это только первый шаг.

Теперь такие зарядки на стадионе будут проводиться регулярно – каждый вторник и четверг в 7:30. Тренировка будет занимать примерно 30-40 минут.

- Я уверен, что с этого надо начинать день, - признался нижегородец Егор Матросов. – Всего каких-то полчаса, а заряд бодрости до ночи!

Занимают такие тренировки от 30 до 40 минут. ФОТО: Александр Чугунов.

В дальнейшем практику проведения зарядок планируется внедрять на предприятиях по всей Нижегородской области.

-10 августа на территории стадиона «Нижний Новгород» пройдет большая корпоративная зарядка среди работников отрасли «физическая культура и спорт», - рассказала начальник отдела массового спорта министерства спорта Нижегородской области Екатерина Парилова. - Она будет посвящена празднованию дня физкультурника. В этом году празднику исполняется 80 лет.