Арзамасские приборостроители сдали нормативы ГТО

Очередная партия арзамасских приборостроителей – 45 человек – успешно сдали нормативы ГТО в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода одними из первых среди промышленных предприятий города приняли участие в спортивных мероприятиях по сдаче норм ГТО. На данный момент уже более 60 человек имеют значки разного достоинства, и это лучший результат среди организаций Арзамаса.

В этот день спортсмены приняли участие в выполнении нормативов на точность, силу и выносливость, на беговых дорожках, в секторе для метания и бассейне.

В стрельбе лучший результат показал Андрей Миронов (отдел главного конструктора по спецпродукции), выбив 41 очко. В беге на 30 метров самым быстрым стал Дмитрий Асташкин (цех №49), в беге на 2 км – Герман Алешин (цех №53). Небывалую гибкость проявила Светлана Жарова (цех №54). Самый длинный прыжок с места – на 270 см – у Дмитрия Додонова (цех №49), он же стал самым быстрым в плавании на дистанции 50 метров. Александр Нончин (цех №42) дальше всех метнул гранату – на 49 метров.

Большинство участников выполнили все испытания нормативов ГТО на «заветные» знаки отличия и подтвердили все требования к физической подготовленности граждан РФ.