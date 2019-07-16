2019-07-16T18:02:04+03:00
Общество

Детский сад на 150 мест в ЖК «Анкудиновский парк» начнет работать в сентябре

Сейчас застройщик готовит документы для сдачи его в эксплуатацию [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Строительные работы в детском саду в жилом комплексе «Анкудиновский парк» полностью завершены, сейчас застройщик готовит документы для сдачи его в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

После того, как здание садика сдадут в эксплуатацию, администрация Кстовского района создаст юридическое лицо, которое и получит в распоряжение этот объект. Планируется, что детский сад примет первых воспитанников уже в сентябре.

Напомним, здание начали строить в феврале 2018 года. Детский сад общей площадью более трех тысяч квадратных метров будет рассчитан на 150 детей. Сейчас там оборудованы спортивная и игровая площадки с детскими городками и верандами. Внутри уже расставлена мебель и смонтировано оборудование в пищеблоке.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На первом этаже будут находиться ясли и группы для маленьких, медицинский кабинет, пищеблок, а также бытового назначения. Группы для средних, старших и подготовительных групп, музыкальный и физкультурный залы, классы дополнительного образования и изостудия расположатся на втором.

По словам замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова, для такого крупного ЖК, как «Анкудиновский парк», одного детсада будет мало.

- Поэтому вместе с застройщиком сформировали и направили в Минстрой РФ пакет документов для возможного включения в программу «Стимул» и получения федеральной поддержки на строительство еще одного детского сада на 280 мест и школы на 675 мест, - пояснил Морозов.

Так, строительство может начаться уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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