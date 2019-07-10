Торты, кости и мешки: Зоопарк «Лимпопо» празднует день рождения тигрицы Амуры

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» сегодня праздник – тигрице Амуре 12 лет. В честь дня рождения клетка полосатых хищников была украшена воздушными шариками желтого и черного цвета – под цвет самих тигров, и надувной цифрой «12».

- Тигрица моя ровесница, - девочка запрыгала от радости и тут же побежала смотреть на Амуру.

Возле клетки собралось множество детей и их родителей. Все они бегали от одного края клетки до другого, пытаясь как можно лучше рассмотреть именинницу. Амура же не спеша ходила вдоль бассейна и, казалось, не замечала никакого ажиотажа.

День рождения тигрицы АмурыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тем временем в соседней клетке сотрудники зоопарка готовили тигрице сюрприз. На дереве привязали большую кость с мясом и повесили два мешка с соломой, в которой спрятали кусочки мяса. После того, как все было готово, тигров пустили к лакомству. Но к всеобщему разочарованию, Амура не стала лезть за костью, а Эмир – самец, который живет вместе с Амурой, лишь потрепал большой мешок с соломой, словно мячик.

Эмир разгрыз мешок соломы, в котором спрятан кусок мясаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но на этом сюрпризы не закончились – сотрудники зоопарка преподнесли хищникам два торта весом около шести килограммов. Правда, никаких кремовых розочек и свечек на нем не было – только любимое мясо: говядина, мясо птицы и говяжья печень. Вместе со всеми разложенными вкусняшками в клетке хищников за одну трапезу оказалось около десяти килограммов мяса – обычно столько они съедают за весь день.

Торт Амуре понравился больше, чем болтающаяся кость и мешки с

Амура забрала кусочек тортаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

сеном. И она тут же принялась пробовать угощение. Причем сначала поела свой торт, а потом попробовала и торт, предназначенный для Эмира. Самец же тем временем играл с мячиком и лишь наблюдал со стороны за расхищением его угощения.

- У них не бывает конфликтов из-за еды, - успокоила «Комсомольскую правду – Нижний Новгород» заведующая секцией хищников зоопарка «Лимпопо» Анна Непеющая. – Они очень хорошо понимают друг друга.

Первые подаркиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако, по словам Анны, Амура - дама с характером. Она более степенная и уравновешенная, нежели Эмир, который больше всего любит играть с мячиками.

- Иногда она вредничает. Например, не хочет уходить, когда проходит уборка в вольере. Обычно она демонстративно лежит и не обращает внимания ни на какие уговоры сотрудников зоопарка. И тогда перейти в другую клетку ее уговаривает Эмир, - рассказала Анна Непеюящая. - Он издает характерный звук – шумно выдыхает воздух, что немного напоминает мурлыкание, трется об нее мордочкой. И после пары минут таких уговоров, Амура соглашается уйти.

Для Эмира нет лучшего развлечения, чем мячФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А еще Амура любит пугать сотрудников зоопарка. Когда они работают за сеткой, она прячется в засаде, а потом неожиданно выпрыгивает. Но не рычит и не пытается достать человека. Пугает она исключительно ради забавы.

Так что несмотря на вполне серьезный для тигра возраст, Амура может быть игрива, как котенок.