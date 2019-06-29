«Деревянное домино»: Рубщика леса убило деревом, отскочившим от трех препятствий

Настоящая трагедия произошла во время рубки леса в Степаньковском лесничестве в Павловском районе. Причем причиной трагедии стала нелепая случайность.

- 53-летний мужчина устроился рубить лес по договору подряда. Около семи утра 25 июня он вышел на работу и начал рубить деревья, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сначала он спилил сосну, которая скатилась и упала на березу. В свою очередь эта береза упала на высохшее дерево, которое отскочило и ударило лесоруба по голове.

К несчастью, от полученной травмы мужчина скончался на место. Труп лесоруба был доставлен в морг города Павлова. Уже известно, что мужчина ранее не был судим. В лесу работал по найму по договору подряда. Проживал он в поселке Тумботино.